Sorpresiva respuesta de Hernan Darío Herrera a las críticas de hinchas del Once Caldas en Palogrande

Once Caldas venció 3-0 al Boyacá Chicó en un compromiso en el que fue contundente y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. Dayro Moreno convirtió el penal que sentenció el marcador final (3-0) y firmó su gol número 172 con la camiseta del conjunto blanco. De esta manera, el delantero se consolida como el máximo goleador en la historia del Blanco Blanco.

En rueda de prensa, el director técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, destacó lo realizado por su equipo durante la primera mitad, resaltando la solidez y superioridad mostrada frente a Boyacá Chicó.

“Destaco el primer tiempo del partido, muy bien jugado por parte del Once, donde fuimos superiores en todo el terreno de juego y, sobre todo, en la zona de ellos, donde atacamos por todos lados e hicimos posesión de balón; atacamos por banda, atacamos por la mitad. Yo creo que hay que rescatar eso”, afirmó el estratega.

Asimismo, reconoció que el rival mejoró en el complemento y logró equilibrar el trámite en la mitad del campo. “En el segundo tiempo nos hicieron una serie de modificaciones donde ganaron un poco en el medio, pero luego hago el cambio de un volante ofensivo por uno de marca y yo creo que ahí mejoramos mucho. Creo que es bueno ganar y corregir ganando. Ahora seguimos para Cali y lo que me faltó esta semana trabajaremos para que no me pase en Cali, sobre todo cuando se bajó un momento en el segundo tiempo”.

Al ser consultado sobre los reclamos de un sector de la hinchada sobre su salida, fue breve y contundente: “Respeto mucho a la hinchada. No más”.

Por su parte, Dayro Moreno, tras superar el récord de Sergio Galván Rey como máximo goleador histórico del club, expresó: “Primero, contento. Creo que esto es fruto de 22 años de carrera que llevo. Agradecido con Dios, con mi familia, mis hijas, porque son el motor que me dan para seguir consiguiendo cosas y agradecido con Once Caldas. Ser inolvidable porque romper récord con el equipo que amo, que soy hincha… esto no para acá, toca seguir trabajando, mucha más responsabilidad y lo que queremos todos es levantar otro título”.

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas?

Once Caldas volverá a la acción el viernes 6 de marzo, cuando visite al Deportivo Cali en un compromiso válido por la fecha 10 de la Liga colombiana