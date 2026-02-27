VIDEOS: Disturbios entre tránsito y estudiantes durante operativo de mal parqueados en Bogotá

Disturbios entre tránsito y estudiantes durante operativo de mal parqueados en Bogotá. Foto: Redes Sociales.

Bogotá D.C

En la noche de este jueves 26 de febrero, la Policía de Tránsito adelantó un operativo de recuperación del espacio público en inmediaciones a la Universidad ECCI en la localidad de Teusaquillo en el occidente de Bogotá.

En esta zona es recurrente que las personas dejen parqueados los vehículos en zonas prohibidas afectando la movilidad.

En medio de este operativo, las autoridades de tránsito evidenciaron que varias motocicletas estaban parqueadas en espacio público y en otros lugares prohibidos, por lo que iban a proceder a inmovilizar estos vehículos.

Sin embargo, los estudiantes impidieron estas acciones y comenzaron los disturbios contra las autoridades .

En las imágenes se evidencia que eran cientos de estudiantes que atacaban a gritos a los pocos uniformados que estaban llevando a cabo el operativo, por lo que estos tuvieron que irse del lugar y no terminar las acciones para evitar cualquier enfrentamiento.

Operativos de tránsito

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad de Bogotá , durante estos primeros dos meses del años se han realizado 195 operativos de tránsito ante los problemas de movilidad que vive la ciudad.