Video: Hinchas de Nacional se enfrentaron entre ellos mismos en el estadio El Campín

Atlético Nacional contó con su hinchada durante su visita a Santa Fe en El Campín / Colprensa.

Un nuevo acto de violencia se ha presentado en el marco del fútbol colombiano. En el triunfo de Atlético Nacional 1-2 sobre Santa Fe en El Campín, en juego pendiente por la fecha 5 del campeonato.

El encuentro contó con el ingreso de la hinchada visitante, quienes fueron ubicados en la tribuna lateral norte, así como también en un espacio de las tribunas occidental y oriental, sobre el sector norte.

Al terminar el primer tiempo, los mismos hinchas de Nacional se enfrentaron entre ellos, algunos espectadores se pasaron desde la tribuna lateral norte a oriental, presentándose confrontaciones con armas blancas.

Otros fanáticos abandonaron las gradas con desespero, saltando al mismo terreno de juego. La Policía intervino rápidamente para disipar la confrontación.

Antecedentes recientes

No es la primera vez que se presentan enfrentamientos entre los mismos hinchas de Nacional al interior del estadio El Campín. En octubre del 2024, durante un juego ante Fortaleza, los fanáticos tuvieron una confrontación en la tribuna sur, siendo arrojado un hinchas desde un segundo piso.

De momento no se ha presentado ningún pronunciamiento oficial de parte de las autoridades distritales de Bogotá por los enfrentamientos presentados en el estadio El Campín.

Situación en la tabla

Ya en lo deportivo, con el triunfo, Atlético Nacional llegó a 15 puntos y se trepó a la segunda posición del campeonato, aún con dos partidos menos, ubicándose a dos unidades de Internacional de Bogotá. La derrota dejó a Santa Fe en la casilla 12 con 10 unidades y un juego más.