Capturan a cuatro hombres señalados de robar a estudiantes a la salida de un colegio en Bosa

Las autoridades en Bogotá capturaron a cuatro hombres señalados de participar en un robo ocurrido a la salida de un colegio ubicado en el barrio Manzanares, en la localidad de Bosa. El hecho se registró cuando dos menores de edad fueron abordados por los implicados, quienes, según la denuncia, los intimidaron con un arma cortopunzante para quitarle sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía, los estudiantes proporcionaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta de los presuntos responsables, información que permitió a los patrulleros activar un operativo de búsqueda en los alrededores del colegio y en varias cuadras cercanas al lugar de los hechos. Los cuatro sospechosos fueron ubicados y capturados pocos minutos después del robo.

Las autoridades realizaron registros a los detenidos y hallaron varios elementos que serían clave para la investigación, entre ellos un arma cortopunzante, un arma traumática y varios teléfonos celulares. Además, uno de los capturados registraba antecedentes judiciales por el delito de hurto.