Presentan moción de censura contra la secretaria Claudia Díaz por “crisis” de movilidad en Bogotá.

El concejal de Bogotá, Julián Forero, presentó formalmente la moción de censura contra la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, al demostrar, según él, su incumplimiento de funciones, la falta de resultados y como viene agravándose la crisis de movilidad en la capital del país.

El concejal afirmó que la movilidad es un derecho y advirtió que en estos dos años la secretaria ha evidenciado “incompetencia administrativa, pérdida de control institucional” y ha tomado decisiones que afectan directamente a conductores, motociclistas y ciudadanos.

Razones para la moción de censura

El concejal Forero hace la solicitud de separación del cargo por las siguientes acciones:

Irregularidades en los contratos de grúas, patios y señalización.

Procesos contravencionales con vulneración de derechos y del debido proceso.

No devolución de dineros a conductores absueltos de comparendos.

Más de 400 denuncias por suplantación para permisos de pico y placa a personas con discapacidad.

Abuso de autoridad de agentes de tránsito, imposición de comparendos fuera de servicio y ausencia en audiencias.

Cámaras de fotodetección enfocadas en sancionar y no en reducir la siniestralidad.

Incumplimiento de la mesa de conductores y de la Comisión de Tránsito obligatoria por ley.

Falta de garantías en zonas de parqueo, semáforos dañados y vías en mal estado sin solución oportuna.

Baja ejecución del Plan de Desarrollo en movilidad, cercana al 30 %, con metas entre 10 % y 40 % de avance.

“Bogotá no puede seguir detenida por la ineficiencia de una funcionaria que presuntamente protege los intereses de unos pocos. La gente merece soluciones reales, no excusas ni negocios con el bolsillo ciudadano” afirmó el concejal.

Bogotá entre las ciudades con peor tráfico

Uno de los estudios más complejos sobre movilidad urbana, Tom Tom Traffic Index 2025, entregó cifras que ponen a Bogotá en el ojo de la opinión pública. Bogotá se ubicó en el séptimo lugar mundial, consolidándose como la ciudad con mayor congestión en Colombia.

Según el estudio, la capital del país registró una velocidad promedio de 18,9 km/h, lo que se traduce en 117 horas perdidas al año por cuenta del tráfico. En horas pico, moverse por Bogotá implica recorrer apenas 4,7 kilómetros en 15 minutos, una cifra que puede empeorar cuando en la ciudad las condiciones climáticas no ayudan.