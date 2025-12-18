Polémico operativo de recuperación del espacio público: Distrito precisó que se hace con “respeto”

Bogotá D.C

En las últimas horas desató polémica un operativo de recuperación del espacio público que se llevó a cabo en una zona exclusiva del norte de Bogotá.

Todo comenzó porque la concejal por el Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón, celebró que fue removida una vendedora ambulante de una de las esquinas frente al Centro Comercial Andino.

“Gracias a nuestra gestión, de la mano con la Alcaldía de Chapinero estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara, en el Centro Andino. Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes. ¡Seguimos trabajando por Bogotá!“, aseguró la cabildante.

Esto generó una ola de indignación por parte de varios concejales y congresistas por “clasismo”, pues al lado de la vendedora ambulante estaba una camioneta de alta gama mal parqueada y no fue retirada.

Mucha información surgió al respecto de quien era la mujer que estaba ahí, por lo que desde el Distrito aclararon la situación.

“La señora es hija de un vendedor de la zona, en ese sentido ella accede a moverse. Hoy estamos en comunicación con ella, como con todos los vendedores informales, siempre que hacemos organización. Le vamos a ofrecer alternativas económicas para que ella pueda seguir con su proyecto”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

El funcionario añadió que todos los operativos de recuperación del espacio público con respeto y dignidad hacia la persona y el trabajo de la persona.

Operativos de espacio público

La Alcaldía de Carlos Fernando Galán ha reforzado los operativos para recuperar el espacio público.

De acuerdo con el secretario Quintero, esto se hace con el fin de organizar la ciudad para la que las personas puedan disfrutara libremente y segundo, para evitar cualquier tipo de riesgos.

“Definitivamente hay un desorden y nosotros tenemos dos puntos de análisis. Uno, que se generen riesgos por aglomeración o riesgos porque, por ejemplo, si hay un hidrante en el espacio público podamos acceder a él para solventar una situación más compleja en caso de que haya un incendio o algo así”, aseguró.

De ahí que en las principales corredores viales los funcionarios distritales estén llevando a cabo este operativo.