Hombre quemó su moto tras recibir comparendos por invadir andenes para peatones en el sur de Bogotá

En la mañana de este lunes, 23 de febrero, en medio de un operativo en el sur de Bogotá, un hombre prefirió quemar su moto antes de aceptar el llamado de las autoridades que se encontraban ejerciendo control y vigilancia en la carrera 30 con calle 12 sur.

Los agentes tránsito se encontraban en la zona para poner freno y control a la circulación indebida de los motociclistas sobre los andenes. Una vez se le hizo el requerimiento al hombre para que respondiera por su conducta, el sujeto se acercó e inmediatamente se le impusieron tres comparendos: invasión del espacio público, conducir sin licencia y el desacato a la autoridad.

Tras la decisión de las autoridades, el hombre en un acto de rebeldía y violencia decidió lanzar su motocicleta por el canal de aguas y prenderle fuego. Inmediatamente, fue necesario activar el protocolo de emergencias para evitar una tragedia peor.

El operativo de la Secretaría de Movilidad dejo como resultado la imposición de 25 comparendos y se realizaron 14 inmovilizaciones.