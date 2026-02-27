Muertes por siniestros viales en Bogotá se redujeron en un 4% en Bogotá

Vidrios rotos de las gafas de una víctima de un siniestro vial (Getty Images) / KatarzynaBialasiewicz

Bogotá D.C

El sector movilidad entregó un balance sobre el trabajo articulado entre las distintas entidades que lo integran (Secretaría Distrital de Movilidad, TransMilenio, Empresa Metro, Instituto de Desarrollo Urbano, Unidad de Mantenimiento Vial, La Rolita y la Terminal de Transporte) durante el 2025.

Uno de los logros que más destaca el sector es la reducción de las muertes en siniestros viales en un 4% en 2025.

“Si recordamos la ciudad venia en aumento año tras año en el número que registraba de muertes por siniestros viales. En 2025 logramos frenar esa tendencia y lograr una reducción del 4% , esto pone un reto mayor para este 2026″, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En 2025, en cifras preliminares, se reportaron 552 fallecidos, 22 menos que en 2024 en Bogotá.

Asimismo, la entidad destacó el fortalecimiento del control en las vías con 150 nuevos Agentes Civiles de Tránsito , llegando a una capacidad operativa de 600 funcionarios, de los cuales 16 son agentes en bicicleta.

Tapahuecos:

La Unidad de Mantenimiento Vial logró tapar más de 100.000 huecos y rehabilitó 77 cuadras, mejorando la movilidad y la calidad de vida de más de 2 millones de habitantes de la ciudad.

Además, intervino territorios rurales de Bogotá , mejorando el tránsito y la conectividad de 8 cuadras de este sector.

Transmilenio:

La empresa aseguró la llegada de 705 buses eléctricos nuevos, 463 con acuerdos firmados con los operadores de la Fase 3 del Sistema y 269 buses con cofinanciación, por primera vez, del Gobierno Nacional . Esto consolida una gran apuesta por la transición energética y una reducción en las emisiones de CO2.

Se recuperó 17.000 m2 de espacio libre en estaciones como Ricaurte, Av. Jiménez, Las Aguas, San Diego, Portal 80, y cinco túneles, mejorando la seguridad y accesibilidad para los usuarios.