Bogotá lanza agentes en bicicleta y refuerza control vial con más unidades en moto: así operarán

Colombia

Bogotá dio un nuevo paso en su estrategia para mejorar la movilidad con la creación de un equipo de agentes civiles que operará exclusivamente en las ciclorrutas, además de la incorporación de más unidades motorizadas para fortalecer el control en calles y avenidas de alta demanda.

Durante la presentación, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, afirmó que estas medidas responden a una necesidad urgente:

“La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”.

Un equipo dedicado a las ciclorrutas

El nuevo grupo de agentes en bicicleta estará presente en la red de ciclorrutas, que mueve cerca de 886.000 viajes diarios, una cifra similar a la participación de los viajes en motocicleta. Este sistema cuenta con más de 677 kilómetros de cicloinfraestructura, una de las redes más amplias de América Latina.

Funciones principales del nuevo equipo:

Vigilar y regular el tráfico en ciclorrutas.

Prevenir siniestros que involucren ciclistas y peatones.

Atender incidentes de manera más rápida y cercana.

Promover el cumplimiento de las normas en este modo de transporte.

Inicialmente, el equipo estará conformado por 16 agentes, con presencia permanente en la red. Su uniforme mantiene el color azul, pero se adapta a la bicicleta con casco especial, gafas, guantes y un diseño que facilita la movilidad.

Galán resaltó la importancia de fortalecer a Bogotá como una ciudad de la bicicleta y señaló:

“Con más de 880 mil viajes diarios en bici, era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”.

Más control con agentes en moto

La ciudad también sumó 141 nuevos agentes civiles motorizados, con lo que Bogotá pasa a tener 577 unidades dedicadas a la gestión del tráfico.

Este personal reforzará:

Puntos críticos de alta congestión.

Zonas con mayor riesgo por exceso de velocidad.

Controles nocturnos contra la embriaguez al volante.

Prevención de conductas peligrosas entre motociclistas.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó que estos refuerzos buscan consolidar una operación más sólida en las horas y sectores de mayor demanda:

“Hoy fortalecemos nuestra capacidad operativa para gestionar el tráfico. Llegan 141 nuevos agentes civiles y creamos un nuevo equipo en bicicleta. Con estos refuerzos Bogotá contará con un equipo más robusto que seguirá trabajando para que cada persona llegue a su destino”.