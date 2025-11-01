Bogotá y Nación firman acuerdos para avanzar en el Metro y ampliar flota eléctrica de TransMilenio

Colombia

El Distrito y el Gobierno Nacional firmaron cuatro acuerdos de cofinanciación que aseguran y ajustan los compromisos económicos para el avance de los principales proyectos de transporte de la ciudad: las Líneas 1 y 2 del Metro, la Troncal de la Calle 13 y la incorporación de 269 nuevos buses eléctricos para el sistema TransMilenio.

Según la Alcaldía Mayor, estos convenios son el resultado de más de un año de trabajo conjunto entre ambas administraciones, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de las obras más importantes en materia de movilidad para Bogotá.

Un respaldo histórico a la flota eléctrica

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este acuerdo representa un hito en la relación entre la Nación y la capital:

“Gracias a este acuerdo entre Gobierno Nacional y Distrital, Bogotá tendrá un respaldo importantísimo para la adquisición de flota nueva eléctrica y es un hito importante porque, históricamente, la ciudad ha recibido recursos para infraestructura, pero esta es la primera vez que se abren recursos nacionales para adquirir nueva flota”, afirmó.

Los 269 nuevos buses eléctricos, que fortalecerán la conexión entre Bogotá y Soacha, permitirán reducir las emisiones contaminantes y mejorar los tiempos de viaje. Además, esta inversión se complementa con los recursos de la Nación, que aportará $938.000 millones constantes de 2024 mediante un esquema de cofinanciación.

Ajustes financieros sin frenar los proyectos

El alcalde también explicó que el convenio permite reprogramar algunos aportes de la Nación sin afectar el desarrollo de las obras:

“Este convenio nos permite garantizar que apoyamos a la Nación reprogramando unos recursos, pero no ponemos en riesgo la financiación en el momento que se necesita para Bogotá”, señaló Galán, resaltando que el diálogo se mantuvo “pese a las diferencias”, con el objetivo de buscar el bien común.

De acuerdo con los documentos firmados, el calendario de pagos para la Primera Línea del Metro se ajustará hasta el año 2049, mientras que los aportes de la Segunda Línea se adecuarán al avance del proceso licitatorio y de contratación.

Compromiso del Gobierno Nacional

Por parte del Gobierno Nacional, el ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, destacó que la firma de estos acuerdos “da un paso firme hacia una Bogotá más moderna, sostenible y humana”.

“Desde el Gobierno del Cambio acompañamos a la ciudad en su transformación energética, porque creemos en un desarrollo que ponga la vida, el ambiente y el bienestar de la gente en el centro de las decisiones”, afirmó.

La ministra (e) de Transporte, Liliana María Ospina, agregó que Bogotá “es una de las ciudades pioneras en la transición energética”, y enfatizó la importancia de avanzar “de forma decisiva en la financiación de la flota eléctrica para todas las ciudades del país”.

Firmantes y compromiso conjunto

El acuerdo fue firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán; María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio; Claudia Díaz, secretaria de Movilidad; Ana María Cadena, secretaria de Hacienda; Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá; y los ministros encargados Carlos Betancourt (Hacienda) y Liliana María Ospina (Transporte).

La Alcaldía reiteró que continuará trabajando de manera articulada con el Gobierno Nacional “para garantizar la ejecución eficiente y transparente de los proyectos que transforman la infraestructura y la calidad del transporte público en Bogotá”.