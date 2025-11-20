En diciembre mueren más de 400 personas en accidentes viales, advierte la Agencia de Seguridad Vial

Durante la conmemoración de las víctimas de los siniestros viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió que en los últimos años diciembre debido a las celebraciones de fin de año, diciembre es el mes que mayor índice de siniestralidad tiene, con pérdidas de 400 vidas por cada diciembre.

“Diciembre, es el mes que mayor índice de siniestralidad tiene, con pérdidas de 400, 500 vidas por cada diciembre. Este año nosotros esperamos que eso no haya ninguna. Lo que sucede es que durante reuniones familiares que tienen consumo de licor o consumo de otro tipo de sustancias, lo que están logrando es que las personas salen de su zona de control recurrente y ahí es donde se produce siniestro vial”, agregó la Directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, María Antonia Tabares.

Son 6000 las muertes por accidentes este año

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 6.258 muertes en las carreteras del país, un aumento del 5,25 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 5.946 víctimas. Lo que significa que 312 personas más han perdido la vida en comparación con 2024.

Así mismo, desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informaron que de esta cifra 4000 de las muertes corresponden a motociclistas porque no se están respetando los límites de velocidad ni las señales de tránsito.

“Nuestros controles se han venido incrementando, especialmente los fines de semana, en los horarios entre las 6 y las 11 de la noche, que vemos un incremento en el consumo de bebidas, por eso nos encontramos realizando puestos de control a esa hora y de forma más contundente”, agregó La Directora de la Policía de Tránsito y Transporte, Susana Blanco.

Accidentes por presunto estado de embriaguez

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial informó que en 2023 se registraron 3.711 siniestros viales por presunta embriaguez y para 2024 se registraron 2.242 casos. Las ciudades en las que se presentan mayor número de estos casos son Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

“Es una disminución, pero aún sigue existiendo el riesgo y la idea es que nadie conduzca bajo los efectos del alcohol para evitar que se presenten situaciones como la que sucedió la semana pasada”, agregó el Director de El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Rubiel de Jesús Zuleta.

Accidentes por personas en estado de embriaguez

“Hacemos un llamado a las familias, a todas las personas para que sean exigentes. No se suban a un vehículo donde una persona ya ha consumido bebidas embriagantes. No pueden seguir jugando con la vida de las personas, de los niños”, agregó la Directora de Tránsito y Transporte.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reitera su llamado a la prudencia y al respeto por las normas, recordando que cada víctima en la vía representa una familia que pierde a un ser querido y que la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para salvar vidas.

¿Quiénes son los afectados por los accidentes de tránsito?

Las cifras también muestran que los jóvenes entre los 20 y 25 años son el grupo más afectado por los siniestros viales, en muchos casos asociados al exceso de velocidad y las maniobras peligrosas.

¿Cuándo y donde se presentan más accidentes de tránsito?

Ante el incremento de casos, las autoridades intensificaron los controles viales en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá, especialmente durante los fines de semana y en las fechas festivas, cuando aumenta el riesgo de accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Los meses en los que más se presentan casos de muertes por accidentes viales son Enero, Junio y Julio, meses en los que hay mayor circulación de personas por temporada de vacaciones.