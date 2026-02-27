Cúcuta contará con una nueva conexión aérea con la capital del país

Cúcuta

Una nueva noticia llega para los habitantes del Área Metropolitana de Cúcuta. Se trata de una nueva ruta aérea que conectará a la capital nortesantandereana con Bogotá.

“Hoy tenemos una nueva ruta que fortalece a nuestra amada Cúcuta, a nuestra hermosa ciudad de Cúcuta, a precios excesivamente baratos, por debajo de los 100 mil pesos. Nosotros vamos a dinamizar la economía del país, estoy seguro de eso. Ya se empezó a reactivar Venezuela, ya se ve el movimiento en la ciudad de Cúcuta y esta llegada de Jet Smart es pertinente, muy pertinente, es perfecta”, dijo Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta.

La aerolínea hizo el anuncio en el marco de la Vitrina Turística ANATO 2026.

Por su parte, el sector empresarial aplaudió está noticia, argumentando que fortalece la competitividad, el turismo y las oportunidades de negocio para empresarios y ciudadanía en general.

“¡Qué buena noticia para nuestra región! Celebramos el anuncio de JetSmart y su nueva ruta Cúcuta-Bogotá-Bogotá-Cúcuta con trayectos desde $84,500 pesos", dijo Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Agregó que “esto fortalecerá la conectividad directa con la capital del país a partir del mes de junio de 2026 con al menos dos vuelos diarios y 10 frecuencias semanales. Seguimos trabajando en equipo desde el sector público y el sector privado para promover al Norte de Santander como un destino atractivo con tarifas competitivas en la conectividad aérea y buscando siempre la llegada masiva de visitantes a la región”.