Pacientes denuncian demoras de hasta seis meses en entrega de medicamentos de Cafam

Usuarios del dispensario de medicamentos Cafam del barrio Caobos en Cúcuta, denunciaron retrasos en la entrega de medicamentos formulados para el tratamiento de diferentes enfermedades.

Varios pacientes aseguraron que algunos medicamentos permanecen pendientes durante meses, obligándolos a asumir los costos de los tratamientos para evitar complicaciones en su estado de salud.

Una de las usuarias relató que no recibió un medicamento formulado para iniciar un tratamiento médico. “Me dijeron que solamente tenían la presentación de 40 miligramos, pero la fórmula era de 20 y no me lo pudieron entregar. Es un medicamento indispensable para poder comenzar el tratamiento y ahora me tocará comprarlo”, señaló.

Otro paciente indicó que lleva cinco meses adquiriendo por sus propios medios un medicamento para controlar la diabetes. “Llevamos cinco meses comprándola porque vale más de 200 mil pesos. Si no se toma, puede generar complicaciones graves de salud”, afirmó.

Las quejas también apuntan a la acumulación de fórmulas pendientes. “Llevo aproximadamente seis meses esperando la pregabalina y otros medicamentos. Siempre dicen que están pendientes y nunca los entregan”, manifestó otro usuario.

Por su parte, Jesús Molina aseguró que tampoco ha recibido los medicamentos para el control de la diabetes. “Llevo seis meses sin que me entreguen los medicamentos. Uno viene, le dan el pendiente y cuando regresa le dicen que ya se venció y que vuelva otra vez al médico”, denunció.

Los afectados hicieron un llamado a las entidades responsables para que garanticen el suministro oportuno de los medicamentos y eviten que los pacientes tengan que asumir gastos adicionales para continuar sus tratamientos.