Operación Rosario: desmantelan una de las redes narcotraficantes más activas del Catatumbo

Capturadas diez personas señaladas de enviar cocaína a Centroamérica y Europa. / Foto: MinDefensa.

Norte de Santander

En Norte de Santander fueron capturadas diez personas señaladas por las autoridades de coordinar el envío de estupefacientes hacía Centroamérica y Europa. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, esta sería “una de las redes narcotraficantes más activas del Catatumbo”.

“Desarrollamos la operación denominada Rosario, que permitió la captura de diez integrantes de una organización narcotraficante con alcance trasnacional, exactamente en el departamento de Norte de Santander”, explicó el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

Durante la operación fueron incautadas 3.7 toneladas de clorhidrato de cocaína y 1.5 toneladas de pasta base de coca. Así mismo fueron destruidos cuatro laboratorios utilizados para el procesamiento del estupefaciente.

“Con esto afectados de manera significativa las capacidades logísticas, financieras y operacionales de esta organización criminal”, expresó el brigadier general.

¿Quién lideraba la organización?

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De acuerdo con las autoridades, esta organización era liderada por alias “Grillo” y “utilizaba corredores en la frontera con Venezuela y la costa Caribe para mover cargamentos ilegales".

Así mismo se pudo establecer, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa, que esta organización criminal tendría “presuntos nexos con el ELN”.