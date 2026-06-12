Más de 200 policías reforzarán la seguridad vial en Norte de Santander durante el puente festivo

La Policía Nacional desplegará más de 200 uniformados en los principales corredores viales de Norte de Santander durante el puente festivo del Sagrado Corazón, con el propósito de garantizar la movilidad y prevenir accidentes de tránsito.

El teniente coronel Juan Carreño, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, indicó que el dispositivo contará con apoyo del Ejército Nacional y acompañará el alto flujo vehicular previsto para este fin de semana.

“Contamos con un componente logístico y humano desplegado en los diferentes corredores viales del departamento, con más de 200 uniformados en las áreas de prevención y fiscalización en conjunto con personal del Ejército Nacional. Para este fin de semana festivo se esperan aproximadamente 72 mil vehículos que se movilicen por los principales corredores viales del departamento”, señaló.

El oficial recordó que habrá restricciones para vehículos de carga pesada con peso igual o superior a 3,4 toneladas en la vía Bucaramanga-Pamplona-Cúcuta, en ambos sentidos, durante horarios establecidos para el sábado y el lunes festivo.

Asimismo, hizo un llamado a los conductores para que adopten medidas de prevención antes y durante sus desplazamientos.

“Es importante planear el viaje, revisar el vehículo antes de salir, descansar bien y realizar pausas activas cada dos o tres horas para evitar los microsueños. Además, usar siempre el cinturón de seguridad, el casco de protección y cero alcohol al conducir. Si va a tomar, entregue las llaves”, enfatizó.

Carreño aseguró que actualmente no se registran afectaciones por derrumbes o cierres en los principales ejes viales del departamento.

“Al momento no registramos ningún contratiempo. Los corredores Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga y Astilleros-Ocaña se encuentran habilitados al ciento por ciento”, concluyó.