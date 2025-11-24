Aerocivil y aerolíneas definirán con estudio de seguridad la suspensión de vuelos hacia Venezuela

La Aeronáutica Civil y las aerolíneas que operan en Colombia, acordaron realizar un estudio de seguridad para definir la viabilidad de suspender o no temporalmente las operaciones aéreas hacia Venezuela, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos sobre los movimientos militares en ese país.

En los próximos días se conocerá si se aprueba o no el estudio, el cual contará con la participación de asesores de aviación, también militares, entre otros técnicos.

La decisión se da tras una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones.

Esto se da en el marco del llamado de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) a las autoridades involucradas en la actual evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano para que brinden mayor claridad a las aerolíneas que operan en la Región.