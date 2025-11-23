Tensión en frontera por alerta de EE.UU sobre potenciales riesgo en la operación aérea en Venezuela

Aeropuerto Internacional Camilo Daza este viernes, en Cúcuta. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Luego de que Estados Unidos emitiera una alerta por riesgos de seguridad en el espacio aéreo de Venezuela y del comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia donde hizo un llamado a las aerolíneas para presentar planes de contingencia y una evaluación de la situación, varios vuelos comerciales desde Bogotá se han cancelado, afectado la conectividad aérea entre ambos países.

A pesar de lo anterior y ante la cercanía del aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta con el vecino país, la operación aérea desde Norte de Santander ha transcurrido con completa normalidad.

Sin embargo, sí existe tensión por parte de los usuarios que toman vuelos desde este aeropuerto internacional hacia otras ciudades de Colombia. Pero hasta la fecha, desde el Camilo Daza no se ha cancelado ningún vuelo.

Es importante informar que, a pesar de ser este un aeropuerto internacional y de tener tanta cercanía con el vecino país, no existe un vuelo directo hacia Venezuela. Estos siempre se hacen con conexiones en Bogotá.