Vuelos a Venezuela: aerolíneas avanzan con cautela la reanudación de operaciones hacia Caracas

Luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara la apertura del espacio aéreo venezolano para retomar los vuelos comerciales, distintas aerolíneas anunciaron planes de regreso a Caracas. (Foto: Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Washington y Caracas han acercado posiciones en las últimas semanas después de años de tensiones que llegaron a su punto más bajo el pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos llevó a cabo una intervención militar para arrestar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos por presunto narcotráfico.

Trump, quien orquestó la política de máxima presión hacia Venezuela durante su primer mandato, rompiendo relaciones diplomáticas con el país caribeño, ha mantenido contacto directo con Rodríguez, a quien calificó de una “gran persona”.

En medio de esta conexión diplomática, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirían “muy pronto” en un contexto en el que había ordenado iniciar ya el proceso, tras una conversación con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que había dado “instrucciones a Sean Duffy (secretario estadounidense de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del jueves 29 de enero el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto”.

En Portugal retomarán la conexión en dos meses

La aerolínea portuguesa TAP anunció que reanudará a partir del 30 de marzo su conexión con Venezuela.

“TAP confirma que reanudará vuelos a Venezuela el 30 de marzo”, dijo a la AFP Filipe Moraes, portavoz de la empresa.

American Airlines, lista para volver

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció que está “lista” para reanudar las rutas comerciales desde Estados Unidos hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones.

Un Boeing 737 de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar. (Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

“Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EE.UU. y estamos listos para reanudar esa increíble relación”, escribió el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

España retoma en abril

La aerolínea española Iberia tiene intención de reanudar los vuelos a Venezuela a principios de abril, pero “si se dan plenas garantías de seguridad”, después de que la Agencia Estatal española de Seguridad Aérea comunicara que ampliaba hasta el 16 de febrero la recomendación de no sobrevolar ese país.

“Iberia va a mantener algún tiempo más sus operaciones suspendidas en Venezuela”, dijeron este viernes fuentes de la compañía, que aseguran seguir también la recomendación de la agencia europea de seguridad aérea (EASA, siglas en inglés).

Iberia está “reorganizando” sus recursos y su planificación con la intención de retomar los vuelos al país sudamericano a principios de abril “si se dan plenas garantías de seguridad”, remarcaron las fuentes de la compañía.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre la isla atlántica española de Tenerife y la capital venezolana.

Air Europa de momento prevé mantener la supresión de vuelos entre Madrid y Caracas hasta el 14 de febrero, mientras que Plus Ultra se ha puesto de fecha el 16 de febrero.

¿y Colombia?

Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela una vez se reabran las conexiones aéreas a ese país:

“Latam Airlines Colombia informa que ha manifestado formalmente al Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la operación de la ruta Bogotá-Caracas, esto con el objetivo de gestionar la restitución del permiso de operación en este país”, dijo la compañía a la agencia EFE.

Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional que instaba a “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

Imagen de referencia de aeropuerto en Cartagena/ Getty Images Ampliar

Ante esta decisión, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a varias aerolíneas, a lo cual siguieron otras restricciones debido a la actividad militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe.

Sobre su decisión de volver a volar próximamente a Venezuela, Latam Colombia agregó que “responde al interés de retomar la conectividad directa” entre los dos países.

Avianca, por su parte, señaló que también quiere reanudar la operación a Venezuela pero aún no tiene fecha porque está “a la espera de las autorizaciones respectivas”.

Wingo reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín a la capital venezolana con tres frecuencias semanales operadas los martes, viernes y domingos.

Venezuela celebra la decisión

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, previó que, tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, las inversiones petroleras en su país se acelerarán si se reanudan los vuelos con Estados Unidos.

“Yo creo que (las inversiones) ya están llegando aceleradamente, y como ahorita parece que van a abrir los vuelos, me enteré mientras estábamos en la sesión, que van a abrir los vuelos, me imagino que vendrán mucho más rápido”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Rodríguez calificó como “importante” y “muy positivo” el anuncio del presidente estadounidense sobre que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto”, lo que, a juicio del diputado chavista, es resultado de las conversaciones y “la diplomacia de paz que ha venido desarrollando” la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el Gobierno de Trump.