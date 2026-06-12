Tres presuntos integrantes del Frente 33 se desmovilizaron en el Catatumbo

Tres personas, entre ellas un menor de 16 años, se desmovilizaron en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en medio de operaciones adelantadas por el Ejército Nacional en la subregión del Catatumbo.

Según información suministrada por las autoridades militares, el adolescente, de nacionalidad venezolana, habría hecho parte del Frente 33 de las disidencias de las Farc y fue ubicado en el kilómetro 1 de la vía que conduce al municipio de Tibú.

El menor quedó bajo protección institucional y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

De igual forma, dos hombres de 20 y 22 años se presentaron voluntariamente ante tropas del Ejército. De acuerdo con la información entregada por los militares, ambos señalaron haber pertenecido a esa estructura armada ilegal que opera en la región del Catatumbo.

El teniente coronel Edwin Giovanny Fandiño, comandante del Batallón de Ingenieros N.° 30, aseguró que estas acciones hacen parte de las operaciones que se mantienen en esta zona del departamento.

“La Fuerza de Tarea Vulcano logró la recuperación de un menor de edad y la presentación voluntaria de dos integrantes de la estructura 33. Estas acciones son resultado de las operaciones militares y las labores de inteligencia que se desarrollan en el Catatumbo”, indicó.

El oficial agregó que las operaciones continuarán con el objetivo de afectar a los grupos armados ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades de la región.

“El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil y garantizar la estabilidad en esta región del país”, concluyó.