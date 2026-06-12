Fenalco espera repunte en ventas por el mundial

Cúcuta

Los comerciantes en la zona de frontera esperan con gran expectativa que la temporada del mundial arroje ganancias en diversos sectores de la economía local.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, seccional Norte de Santander su presidente Sergio Palacios dijo a Caracol Radio que “esta ha sido una oportunidad para muchos sectores, renglones que han obtenido un buen movimiento en sus ventas, atraídas por el certamen deportivo”.

Dijo el dirigente gremial que “renglones como los electrodomésticos, la tecnología, bienes y servicios, licores, textiles entre otros, han alcanzado un alto porcentaje en ventas que esta asociado a lo que estamos viviendo ahora”.

Indicó el dirigente gremial que indudablemente la adquisición de televisores, fue una tendencia de gran auge en establecimientos comerciales que tuvieron una alta demanda.

Finalmente el empresario se mostró optimista del buen momento que se esta registrando en el sector derivado de la fiebre mundialista y de la presentación que se espera de la sección Colombia.