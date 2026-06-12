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12 jun 2026 Actualizado 13:15

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Autoridades refuerzan seguridad en los corredores viales de Norte de Santander

Se activa Plan Éxodo por puente festivo

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Norte de Santander

Con ocasión del segundo de tres puentes festivos que tiene este mes las autoridades en Norte de Santander activan desde hoy el Plan Éxodo para atender la demanda de viajeros que puedan moverse hacía diferentes destinos este fin de semana.

Por ello, han trazado medidas sobre vías nacionales, en los corredores que nos conducen al interior del país Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña.

Más de doscientos uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.

“Tenemos dispositivos especiales, para acompañar a las personas que deciden hoy salir a un municipio, una ciudad o fuera de ella, con garantías durante el recorrido” advirtieron las autoridades viales.

Finalmente recomendaron a los viajeros “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.

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