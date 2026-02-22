El presidente Petro propone reactivar energía con Venezuela y traer agua para La Guajira

El presidente Gustavo Petro planteó una propuesta bilateral con el gobierno venezolano para reactivar el sector eléctrico del occidente de Venezuela utilizando energías limpias, incluso con miras a apoyar la extracción de hidrocarburos, y en contraprestación recibir agua dulce para abastecer a La Guajira.

Además, el mandatario destacó la importancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cúcuta como instrumento clave para contribuir a la recuperación y limpieza del río Zulia, que ha sido impactado por vertimientos y falta de infraestructura adecuada.

Lea aquí: Precio de la energía en bolsa cae a mínimos históricos en 2026 en el país: Acolgen

El presidente Petro también aprovechó para reafirmar que Colombia no planea importar petróleo venezolano, subrayando que la demanda de combustibles en el país viene reduciéndose gracias a políticas como el aumento de aranceles a vehículos que dependen de hidrocarburos y la transición hacia una matriz energética y de movilidad más sostenible.

En medio de estas propuestas diplomáticas y energéticas, el jefe de Estado volvió a defender los logros de su gobierno en materia social, especialmente en la reducción de la mortalidad infantil en Colombia, aunque su pronunciación se dio en un contexto de fuerte controversia nacional por el caso del niño Kevin Acosta, cuya muerte por falta de medicamento ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de salud.

Leer más: Delcy Rodríguez recibió en Caracas a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía : ¿de qué hablaron?

El presidente Petro aseguró que la disminución de la mortalidad infantil es uno de los “éxitos” del Gobierno, destacando cifras de niños y niñas salvados y avances en departamentos históricamente más vulnerables. Sin embargo, sus declaraciones han sido objeto de debate, pues el caso de Acosta ha generado críticas desde distintos sectores por el manejo institucional y la atención en salud pública.