Con 5.102 cupos disponibles abrieron los procesos de inscripción en la Universidad de Antioquia

Medellín

La Universidad de Antioquia anunció que abrió su proceso de admisión para los estudiantes que quieran cursar alguno de los 111 programas de pregrado en Medellín y las diferentes regiones de este departamento.

De los 5.102 cupos habilitados, se tienen 3.325 para programas presenciales y 160 virtuales en Medellín.

Para las regiones están disponibles 852 cupos presenciales y 690 para programas virtuales.

¿Hasta cuándo está abierta la inscripción?

El Alma Máter indicó que hasta el miércoles 18 de marzo las personas podrán realizar su proceso de inscripción, el cual tiene un valor de $90.800 para los programas que se ofrecen en la capital antioqueña y $28.200 para los programas en las diferentes regiones antioqueñas.

Diego Sierra Restrepo, jefe del Departamento de Admisiones y Registro, indicó que “la invitación para los aspirantes es que elijan la Universidad de Antioquia para desarrollar su proyecto de vida profesional, porque es una institución de alta calidad y con amplio reconocimiento. Además, cuenta con una oferta diversa en diferentes campos del conocimiento”.

¿Cómo están distribuidos los programas?

Del total de 111 programas de pregrado, 72 se desarrollan en el campus de Medellín, 26 en las sedes regionales y 13 en modalidad virtual.

El objetivo es tener amplias oportunidades en el acceso a la educación superior pública en este departamento y el país, según explicó la Universidad de Antioquia.

¿Qué sigue luego de la inscripción?

Las personas que realicen el proceso de inscripción de manera satisfactoria deberán presentar su examen de admisión los días 25 y 26 de mayo para avanzar en el proceso.

Las pruebas deben presentarse de manera presencial en los diferentes campus o en las plataformas habilitadas e indicadas por esta institución para los programas virtuales.

La Universidad aclaró que, en el momento de la inscripción, cada aspirante deberá elegir la modalidad en la que desea presentar el examen, que tendrá una duración de tres horas.

Los resultados de estas pruebas se publicarán el jueves 11 de junio.

No habrá inscripción para Odontología

Para el segundo semestre del presente año no se ofertará la inscripción a la carrera de Odontología por las dificultades derivadas de la pandemia y la necesidad de fortalecer los procesos de formación práctica y clínica de los estudiantes actualmente matriculados, según aclaró la universidad.

El decano de la Facultad de Odontología, Alejandro Hurtado Aristizábal, dijo que “se trata de una pausa temporal. Esta decisión contó con el análisis y la aprobación del Consejo Académico y esperamos retomar la oferta en el primer semestre de 2027. Para nuestra Facultad —que hoy cuenta con más de 600 estudiantes— es fundamental garantizar una formación de alta calidad, lo que implica disponer de espacios físicos adecuados, materiales suficientes y convenios de práctica con las mejores condiciones”.

Novedad en medicina

Para el programa de Medicina, la Universidad dijo que los aspirantes únicamente pueden presentar la prueba de admisión en la modalidad presencial en el campus de Medellín y no estará habilitada la opción virtual para este programa.

Mantiene beneficios

Para las poblaciones especiales, como comunidades indígenas, afrocolombianas y aspirantes de municipios sin oferta de educación superior, se mantendrán los beneficios.

Para los deportistas de alto rendimiento que hayan obtenido medallas de oro, plata o bronce en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales, y que pertenezcan a ligas, asociaciones, federaciones o clubes reconocidos por el Ministerio del Deporte, se mantiene el cupo especial.