Segovia: Se desplazaron alrededor de 100 personas de la vereda Jagua por la masacre de la familia

Segovia- Antioquia

El miércoles en la tarde se reportó un ataque con explosivos lanzados desde un dron que le ocasionó la muerte a una familia en la vereda Jagua de Segovia, al parecer lanzado por las disidencias. Las víctimas son María Celina Silva Silva, madre; Yaludan Cabo Silva y Alonso de Jesús Silva, hijos. Un tercer hijo está gravemente herido . Esta situación ocasionó el desplazamiento de varias personas por el temor que ocasionó esa acción criminal contra los civiles.

Caracol Radio conoció de fuentes del territorio que son alrededor de 100 personas las que salieron desplazadas hacia la vecina vereda de Arenales, donde se están refugiando por la tensa situación generada por las confrontaciones entre los grupos ilegales disidencias y Clan del Golfo. Cabe recordar que esta guerra no es nueva y lleva varios meses.

Este medio de comunicación conoció que el desplazamiento, aparte del temor por la masacre de la familia, se debe a que el caserío de la Jagua está desabastecido y por ello salieron hacia Arenales, donde este jueves la comunidad con sentido solidario hizo una colecta y les prepararon alimentos a los más de 100 desplazados, según fuentes de la zona. También buscaron cómo albergarlos la noche del jueves.

Temen, por ahora, regresar al caserío, por lo que por ahora no retornarán hasta que las tropas hagan presencia y demás autoridades atiendan esta emergencia humanitaria que se suma a la de Remedios en Tamar Bajo y Yondó, donde también hay familias desplazadas, todas por la misma violencia.