Colombia impone oficialmente arancel del 30% a más de 20 productos de Ecuador: arroz, fríjol y otros

Colombia confirma imposición de aranceles a Ecuador y demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (créditos: GettyImages)

El Gobierno colombiano expidió finalmente el decreto 170 de 2026 con el que impone aranceles del 30% a más de 20 líneas de productos originarios de Ecuador.

Algunos de los productos que llegan desde Ecuador que tendrán este nuevo impuesto son frijoles, arroz, grasas y aceites, cacao en polvo sin azúcar, plátanos frescos, banano bocadillo, grasas y aceites de pescado, entre otros.

En la lista también están incluidos alcoholes etílicos y aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas y desinfectantes y algunos tubos.

Asimismo, calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural.

El decreto también establece una restricción al ingreso de mercancías proveniente de Ecuador, por Ipiales y Puerto Asís, tales como el arroz “paddy”, arroz pardo, entre otros.

La decisión se toma tras al anuncio unilateral del Gobierno ecuatoriano de imponer, a partir del 1 de febrero de 2026, un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de reciprocidad en la lucha contra el crimen organizado.

Colombia demanda a Ecuador por aranceles

Hay que recordar que Colombia interpuso dos demandas contra los aranceles del 30 % que impuso Ecuador a los productos colombianos en los que pide levantar la medida.

Tras ello, Caracol Radio conoció que la Comunidad Andina (CAN) aceptó este lunes una de las demandas en la que Colombia pide que esto se califique como gravamen, lo cual, si es aceptado, sería una medida prohibida.

En este sentido, la CAN investigará para determinar si lo que hizo Ecuador está prohibido o no.