Reunión Petro-Trump: ¿Qué pasará con la descertificación de Estados Unidos para Colombia?

Y es que definitivamente la noticia más importante del día tiene que ver con la reunión en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en un encuentro que dejó sin duda grandes noticias.

En el encuentro, los mandatarios hablaron de varios temas entre ellos la importancia de una cooperación y coordinación de acciones de Inteligencia entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia para enfrentar a los cabecillas del ELN que se ubican en zona de frontera, además de un trabajó con el Gobierno de Ecuador para erradicar a los líderes del narcotráfico.

Estas noticias las confirmó el presidente Gustavo Petro en una rueda de prensa que ofreció después de la entrevista exclusiva para Caracol Radio, en la que anticipó los resultados de este encuentro entre los dos mandatarios.

En la rueda de prensa, el mandatario colombiano aclaró que el narcotráfico y las sanciones, fueron los ejes centrales del encuentro en la Casa Blanca. Además, contó que le entregó una lista con los “capos de los capos”, para que inicien un trabajo en conjunto para capturarlos.

Frente al tema de las sanciones, el mandatario contó que tocaron dos: el de su inclusión a la lista Clinton junto a su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro, y el de la descertificación de Estados Unidos para Colombia en la lucha contra las drogas.