Ecuador responde a demanda de Colombia ante el CAN, estos son los reclamos

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa (d), argumentó la imposición arancelaria al gobierno de Gustavo Petro (i) a la falta de apoyo de Colombia en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images) / Franklin Jacome

El Gobierno ecuatoriano presentó tres “reclamos formales contra Colombia por vulneraciones a compromisos adquiridos” y “para la defensa de sus derechos” como respuesta a los dos recursos que Colombia interpuso ante la Comunidad Andina sobre los aranceles del 30% impuestos por Quito.

Ecuador asegura que su decisión se fundamenta en “incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia”.

La cancillería ecuatoriana reitera que su imposición arancelaria ocurre “por razones de seguridad nacional” y asegura que tiene “voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras”.

La explicación de Ecuador

Según informó la cancillería ecuatoriana, “esta decisión interviene en el contexto en el que el Ecuador ha identificado incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario”.

La medida por parte de Ecuador se emite por parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones que “presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional”.

En su comunicado, Ecuador reconoce que “las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión del Ecuador de aplicar una tasa del 30% por servicio aduanero aplicable a las mercancías que ingresen desde ese país” y reitera que todo fue adoptado “por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

“El Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad”, cierra el comunicado.

¿Qué hizo Colombia?

A través del Ministerio de Comercio, ya interpuso dos recursos contra los aranceles del 30 % que impuso Ecuador a los productos colombianos en los que pide levantar la medida.

Recordemos que la medida es para toda la mercancía que provenga o sea originaria de Colombia, excepto las importaciones petroleras y de generación energética.

Esta emisora conoció que la Comunidad Andina (CAN) aceptó este lunes una de las demandas en la que Colombia pide que esto se califique como gravamen, lo cual, si es aceptado, sería una medida prohibida.

En este sentido, la CAN investigará para determinar si lo que hizo Ecuador está prohibido o no.

Específicamente, la respuesta de la CAN admitiendo la petición dice que “la solicitud presentada se encuentra completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, por lo que, de conformidad con el artículo 49 de dicha norma comunitaria, se tiene a bien disponer su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación establecido en la referida Decisión”.