MinComercio: Gobierno de Colombia no tiene contacto directo con presidente de Ecuador, Daniel Noboa

En diálogo con 6AM W, la ministra de Comercio reveló en primicia que Colombia estudia subir aranceles a Ecuador en reciprocidad a las medidas económicas de ese país.

En conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la ministra de Comercio, Diana Morales, reveló que el Gobierno Nacional no tiene comunicación directa con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Esto en medio del incremento de los aranceles del 30% al 50% a productos colombianos por parte del vecino país.

Colombia estudia subir aranceles a Ecuador al 50% tras medidas económicas de ese país: MinComercio

El Gobierno Nacional ha generado una comunicación permanente con su gobierno (refiriéndose a Daniel Noboa), directamente con él no, con su canciller. Hemos tenido reuniones, comunicaciones escritas, hemos estado en Ecuador”, manifestó.

¿Por qué Ecuador subió los aranceles a Colombia?

La jefe de la cartera de Comercio explicó que el argumento del gobierno ecuatoriano es que quieren que Colombia apoye la lucha contra las drogas en la región, pero señaló que no hay claridad en el tipo de acciones adicionales que desean.

Esto ha terminado en decisiones que afectan las relaciones”, indicó.

Golpe a la industria colombiana

Afirmó que la medida de los aranceles tiene un impacto de 1.000 millones de dólares en la industria colombiana.

Parece que el problema tiene que ver con la lucha contra las drogas, pero las decisiones terminan afectando las relaciones comerciales”, sostuvo.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

