Aceptan petición de Colombia contra arancel de Ecuador: CAN investigará si es una medida prohibida

Caracol Radio conoció en primicia que el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, ya interpuso dos recursos contra los aranceles del 30% que impuso Ecuador a los productos colombianos en las que pide levantar la medida.

Recordemos que la medida es para toda la mercancía que provenga o sea originaria de Colombia, excepto la importaciones petroleras y de generación energética.

Esta emisora conoció que la Comunidad Andina (CAN) aceptó este lunes una de las demandas en la que Colombia pide que esto se califique como gravamen, lo cual, si es aceptado, sería una medida prohibida.

En este sentido, la CAN investigará para determinar si lo que hizo Ecuador está prohibido o no.

Específicamente, la respuesta de la CAN admitiendo la petición dice que “la solicitud presentada se encuentra completa de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Decisión 425, por lo que, de conformidad con el artículo 49 de dicha norma comunitaria, se tiene a bien disponer su admisión a trámite y el inicio del procedimiento de investigación establecido en la referida Decisión”.

Además, Caracol Radio conoció que el Gobierno expedirá en los próximos días el decreto imponiendo aranceles a más de 20 productos de Ecuador. Solo falta la firma del presidente Gustavo Petro.

¿Por qué Ecuador puso aranceles a Colombia?

Pese a que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que se trata de asunto de seguridad nacional por falta de lucha contra el narcotráfico, Caracol Radio, indagó con fuentes, y conoció la que sería la verdadera razón detrás de la imposición de aranceles de Ecuador a Colombia:trinos del presidente Gustavo Petro. Por lo que la decisión no se trataría por el presunto descuido e inconformidad por la seguridad o por temas comerciales.

En uno de sus mensajes en X,el mandatario colombiano pidió la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador.