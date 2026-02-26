El comercio entre Colombia y Ecuador es inviable con un arancel del 50%: Analdex

AME9006. TULCÁN (ECUADOR), 03/07/2024.- Fotografía que muestra transportistas y camioneros mientras bloquean la frontera entre Ecuador y Colombia este miércoles en Tulcán (Ecuador). Transportistas y camioneros colombianos bloquean este miércoles, por tercer día consecutivo, las vías fronterizas con Ecuador en protesta por el aumento del precio del combustible y para exigirle al Gobierno más seguridad e inversión en infraestructura, con denuncias de afectación al comercio entre ambos países. EFE/Xavier Montalvo / Xavier Montalvo ( EFE )

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina advirtió que la decisión de Ecuador de Establecer un arancel del 50% a los productos colombianos a partir del primero de marzo va a provocar que el comercio entre los dos países sea inviable.

Dijo que, al cierre de 2025, la relación comercial entre Colombia y Ecuador reafirmó su importancia estratégica, a pesar de los desafíos marcados por la coyuntura arancelaria y la volatilidad del sector energético.

Según el más reciente informe de Analdex, Ecuador se posicionó como el sexto comprador de las exportaciones totales colombianas, alcanzando un valor de USD FOB $1.846,7 millones. Aunque esta cifra representó una contracción del -3,9% respecto a 2024, el ajuste se explica principalmente por la caída del -57,9% en las exportaciones de energía eléctrica, las cuales pasaron de USD $318,1 millones a USD $133,8 millones.

Sin embargo, al aislar los bienes no minero-energéticos, el panorama es sumamente positivo. Estos productos, que representan el 90,2% del total exportado a dicho país, sumaron USD $1.666,2 millones, lo que equivale a un crecimiento del 7,1% en comparación con el año anterior. Este dinamismo consolida a Ecuador como el segundo comprador más importante de la canasta no minero-energética colombiana. Entre los sectores con mayor tracción destacan los productos farmacéuticos (crecimiento del 9,4%), el café sin tostar (47,4%), el café liofilizado (14,9%) y los vehículos para el transporte de mercancías, que aumentaron sus ventas en un 31,7%.

A nivel regional, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca lideraron el crecimiento de los envíos hacia el país vecino con variaciones del 9,2%, 7,3% y 4,8% respectivamente. Por el contrario, Antioquia, a pesar de mantenerse como el principal departamento exportador con una participación del 24,4%, registró una caída del -25,1%, afectada precisamente por la disminución en las ventas de energía eléctrica.

Por el lado de las importaciones desde Ecuador, estas crecieron un 6,9% en 2025, totalizando USD CIF $857,9 millones. Los productos con mayor aumento fueron el aceite de palma (59,7%), los camarones y langostinos (40,4%) y las preparaciones y conservas de pescado (23,4%). En contraste, los tableros de madera, principal producto importado, sufrieron una caída del -24,0%.

Finalmente, la balanza comercial se mantuvo superavitaria para Colombia con un saldo positivo de USD $1.016,6 millones, aunque menor al registrado en 2024. Ante la posibilidad de nuevas medidas arancelarias entre ambas naciones, Analdex advirtió que la imposición de gravámenes podría encarecer el intercambio y afectar la competitividad, por lo que instó a preservar canales de diálogo diplomático para proteger esta relación comercial que beneficia a más de 2.800 empresas exportadoras colombianas