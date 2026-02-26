El comercio entre Colombia y Ecuador es inviable con un arancel del 50%: Analdex
El Gobierno de Ecuador anunció que a partir del primero de marzo se aplicará una nueva tarifa para los productos colombianos
El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina advirtió que la decisión de Ecuador de Establecer un arancel del 50% a los productos colombianos a partir del primero de marzo va a provocar que el comercio entre los dos países sea inviable.
Dijo que, al cierre de 2025, la relación comercial entre Colombia y Ecuador reafirmó su importancia estratégica, a pesar de los desafíos marcados por la coyuntura arancelaria y la volatilidad del sector energético.
Según el más reciente informe de Analdex, Ecuador se posicionó como el sexto comprador de las exportaciones totales colombianas, alcanzando un valor de USD FOB $1.846,7 millones. Aunque esta cifra representó una contracción del -3,9% respecto a 2024, el ajuste se explica principalmente por la caída del -57,9% en las exportaciones de energía eléctrica, las cuales pasaron de USD $318,1 millones a USD $133,8 millones.
Sin embargo, al aislar los bienes no minero-energéticos, el panorama es sumamente positivo. Estos productos, que representan el 90,2% del total exportado a dicho país, sumaron USD $1.666,2 millones, lo que equivale a un crecimiento del 7,1% en comparación con el año anterior. Este dinamismo consolida a Ecuador como el segundo comprador más importante de la canasta no minero-energética colombiana. Entre los sectores con mayor tracción destacan los productos farmacéuticos (crecimiento del 9,4%), el café sin tostar (47,4%), el café liofilizado (14,9%) y los vehículos para el transporte de mercancías, que aumentaron sus ventas en un 31,7%.
A nivel regional, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca lideraron el crecimiento de los envíos hacia el país vecino con variaciones del 9,2%, 7,3% y 4,8% respectivamente. Por el contrario, Antioquia, a pesar de mantenerse como el principal departamento exportador con una participación del 24,4%, registró una caída del -25,1%, afectada precisamente por la disminución en las ventas de energía eléctrica.
Por el lado de las importaciones desde Ecuador, estas crecieron un 6,9% en 2025, totalizando USD CIF $857,9 millones. Los productos con mayor aumento fueron el aceite de palma (59,7%), los camarones y langostinos (40,4%) y las preparaciones y conservas de pescado (23,4%). En contraste, los tableros de madera, principal producto importado, sufrieron una caída del -24,0%.
Finalmente, la balanza comercial se mantuvo superavitaria para Colombia con un saldo positivo de USD $1.016,6 millones, aunque menor al registrado en 2024. Ante la posibilidad de nuevas medidas arancelarias entre ambas naciones, Analdex advirtió que la imposición de gravámenes podría encarecer el intercambio y afectar la competitividad, por lo que instó a preservar canales de diálogo diplomático para proteger esta relación comercial que beneficia a más de 2.800 empresas exportadoras colombianas
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...