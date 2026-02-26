Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 14:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Ecuador aumenta al 50 % la “tasa de seguridad” para las importaciones de Colombia

El gobierno colombiano argumentó la decisión por “la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad” a través del ministerio de Producción.

Las claves de las tensiones Colombia-Ecuador: seguridad, energía y comercio

Las claves de las tensiones Colombia-Ecuador: seguridad, energía y comercio

EFE

El Gobierno ecuatoriano anunció este jueves el aumento el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada “tasa de seguridad”, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción en un comunicado.

Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30 % desde el pasado 1 de febrero y esta semana Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir