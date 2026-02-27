3.400 contenedores se han movilizado por Puerto Antioquia en su primer mes de funcionamiento

Medellín

Este lunes, 2 de marzo, se cumple el primer mes de operación de Puerto Antioquia, ubicado en el corregimiento de Nueva Colonia del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Este terminal portuario está ubicado en el golfo de esta región paisa, con la capacidad para gestionar carga general, vehículos, contenedores refrigerados y secos, graneles sólidos y líquidos que no sean hidrocarburos.

La construcción de este puerto arrancó en mayo de 2022 y tres años después comenzó las pruebas para posteriormente iniciar su operación en el presente mes, priorizando tecnología, seguridad y teniendo un impacto social alto en las comunidades que están cercanas a su infraestructura.

Operación en su primer mes

Desde el 2 de febrero hasta el día de hoy se han movilizado 3.400 contenedores que han llegado en trece buques.

Para Alejandro Costa Posada, CEO de Puerto Antioquia, hoy la operación está a un 50 por ciento: “En el muelle estamos atendiendo los buques portacontenedores; nos faltan los buques paleteros y nos faltan los buques de graneles. Los buques de graneles los estamos empezando a recibir a mitad de marzo y paleteros a final de marzo; con eso ya tendríamos operaciones a final de marzo con todo tipo de carga”.

Exportación de banano

Uno de los sectores más beneficiados con la entrada en operación de este puerto es el bananero, que desde el Urabá lleva a otros continentes la fruta.

Este sector moviliza cerca de 250 mil cajas diarias y tradicionalmente se ha requerido utilizar el fondeo de los portacontenedores.

El banano tradicionalmente ha salido en planchones por canales al Río León y desde allí se llevan los contenedores a mar abierto, donde esperan los barcos.

Estas labores de fondeo ya no serán necesarias y toda la carga podrá salir por Puerto Antioquia, con un periodo de transición de un mes.

Para Costa Posada, “lo primero que tenemos es que ya estamos exportando la carga nacional, la carga que está en la región de Turbo; estamos sacando el banano por Puerto Antioquia. Además, ya empezaron empresas de orden nacional a exportar también; tenemos empresas como Familia, como Corona, que están sacando cargas. Ya tenemos buques de importación; Puerto Antioquia es una realidad para el beneficio de la región y de Colombia”.

En la agroindustria, además del banano, hay un beneficio especial para empresas que están creciendo de manera exponencial en la región de Urabá, como el aguacate, limones, piña, flores y café.

Indicó el CEO de Puerto Antioquia que se está “haciendo un proceso de transición mientras levantamos la capacidad operativa del puerto para atender a todos los barcos. Cuando iniciamos la primera semana, estábamos en un movimiento de grúa por hora bastante bajo; hemos triplicado ese movimiento en dos semanas y ya en dos semanas más estaremos en capacidad de recibir todos los barcos y todo tipo de carga”.

Este puerto, que tiene 1.340 metros de línea de muelle, requirió una inversión de 764 millones de dólares para su construcción y espera transportar 7 millones de toneladas al año.

Cristian Vaca, gerente de operaciones de la infraestructura, explicó que los buques tienen unas ventanas de operación “en las que entran a cargar y descargar en las instalaciones portuarias; tenemos actualmente 570 metros para el recibo y despacho de portacontenedores, 537 metros para granos y carga en general y 230 metros para buques que traen vehículos”.

Hay tres grúas Super Post Panamax, esto quiere decir que tienen el alcance de 60 metros de ancho de los buques y se tienen disponibles 22 equipos para realizar el descargue y cargue en simultáneo.

Además se cuentan con dos escáneres que verifican las cargas, para evitar cualquier tipo de contaminación o afectación por el narcotráfico.

Generación de empleo

En sus instalaciones, el 40 por ciento de sus empleados son mujeres, las cuales se evidencian desde las labores operativas, administrativas y .

Hoy hay cerca de mil personas trabajando en Puerto Antioquia; cerca de 550 personas corresponden a empleos directos y el restante son operadores portuarios y otros.

Se espera que se incremente a unos 5 mil empleos adicionales para la región en este primer año de operación.

Impacto social

Son 35 mil personas impactadas en los corregimientos de Nueva Colonia, Puerto Girón, Río Grande y San Jorge, donde se está mejorando su infraestructura y se están adelantando labores sociales para el beneficio de la comunidad.

Ronald González es el Líder Social de Proyectos de Puerto Antioquia e indicó que hay tres líneas fundamentales en un plan de desarrollo diseñado por las mismas comunidades, priorizando infraestructura, educación y fortalecimiento comunitario.

Explicó que “hoy venimos desarrollando acciones como la intervención en Nueva Colonia del bachillerato 29 de noviembre, por obras por impuestos el alcantarillado que inicia este año, las ampliaciones de las vías que se están realizando también con aliados del territorio, entregamos el parque de La Alegría, vamos a intervenir la institución educativa de Nueva Colonia, están pensadas intervenciones en infraestructura para la salud, terminal de transporte, entre otros elementos”.

Para corregimientos como Río Grande y Puerto Girón ya están los recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales, explicó Ronald González.

En el corregimiento de San Jorge se adelantan también intervenciones de infraestructura, impacto comunitario y oferta educativa como bilingüismo y carreras afines a lo que se requiere en el territorio para que se puedan emplear.