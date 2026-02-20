Puerto Antioquia ha atendido 10 buques en sus primeras dos semanas de operación

Turbo, Antioquia

A dos semanas de haber iniciado operación regular, Puerto Antioquia ya ha atendido 10 buques portacontenedores y comienza a recibir carga de sectores distintos al bananero, según confirmó su gerente general, Alejandro Costa Posada, en entrevista con Caracol Radio.

“Han sido jornadas largas pero satisfactorias. Este es el momento de verdad para los 600 colaboradores del puerto, que se prepararon durante tres años para asumir sus funciones”, afirmó el directivo.

Operación en marcha y curva de aprendizaje

Costa explicó que en estas dos primeras semanas han arribado buques con contenedores vacíos y con carga tanto de importación como de exportación. Incluso, compañías como Familia ya realizaron su primera exportación por esta terminal, y otras como Corona evalúan operaciones desde el nuevo puerto en el Urabá antioqueño.

Uno de los cambios más significativos, según el gerente, es la reducción en los tiempos de operación frente al antiguo esquema en la zona de fondeo de Turbo.

“Los buques que operaban regularmente en zona de Turbo demoraban hasta tres días en fondeo. Hoy los estamos atendiendo con ventanas de 12, 10 o 9 horas, dependiendo del número de movimientos”, indicó.

En términos técnicos, un “movimiento” corresponde a cargar o descargar un contenedor del barco. El puerto ya ha atendido naves con hasta 600 movimientos y alcanzó recientemente un rendimiento cercano a 40 movimientos por hora. La meta es llegar a 60 movimientos por hora una vez se consolide la curva de aprendizaje.

“Estando apenas a dos semanas de abrir, haber podido atender un buque a 40 movimientos hora muestra la capacidad y el profesionalismo de los operadores”, destacó.

Capacidad instalada y proyección de crecimiento

La infraestructura fue diseñada para movilizar hasta 7 millones de toneladas al año. Actualmente, la carga base que se mueve en la región —sin contar el nuevo puerto— es cercana a 2 millones de toneladas, lo que significa que Puerto Antioquia inicia con aproximadamente un 30 % de su capacidad comprometida.

El crecimiento, explicó Costa, se dará principalmente por dos líneas: carga contenerizada y granel.

En contenedores, además del banano, se espera la salida de productos como aguacate, limón, frutas exóticas, piña, flores y, en los próximos meses, café. En paralelo, comenzará la operación de graneles como maíz, trigo, sorgo, soya y fertilizantes.

“El primer buque de granel debe estar llegando a final de este mes. Ya tenemos otro anunciado para el mes entrante”, precisó.

Vía de acceso y coordinación con el Gobierno

Sobre la vía de acceso al puerto, el gerente recordó que existe un acuerdo de entendimiento con el Gobierno Nacional, el departamento y el municipio para su intervención.

Los estudios y diseños se encuentran en trámite ante el Invías y, una vez sean aprobados, se espera que las entidades correspondientes ejecuten las obras comprometidas para mejorar la conectividad en el área.

Inauguración oficial, pendiente

En cuanto al acto formal de inauguración, Costa indicó que esperan consolidar una operación más diversa y vibrante antes del corte de cinta, además de coordinar la agenda con el Gobierno Nacional, dado que se trata de un proyecto de infraestructura de alcance nacional.

“Estamos esperando tener el puerto vivo, con todo tipo de carga, y coordinar con el Gobierno Nacional para ajustar la agenda del señor Presidente”, concluyó.