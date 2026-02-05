Se inauguró Puerto Antioquia e inició operaciones comerciales este 5 de febrero

Turbo, Antioquia

Entró en operación Puerto Antioquia, una infraestructura portuaria ubicada en Turbo, que busca consolidar al Urabá antioqueño como uno de los principales nodos estratégicos del comercio exterior colombiano.

La terminal marítima cuenta con un muelle de 1.340 metros de longitud, cinco posiciones de atraque, un calado operativo de 16,5 metros apto para buques tipo New Panamax y una plataforma terrestre de 38 hectáreas, equipada con patios de contenedores, bodegas refrigeradas y zonas especializadas para diferentes tipos de carga.

Infraestructura y capacidad operativa

Puerto Antioquia fue diseñado como una terminal multipropósito capaz de atender contenedores secos y refrigerados, granel seco, carga general, vehículos y carga sobredimensionada.

La infraestructura tendrá una capacidad inicial cercana a siete millones de toneladas anuales, con posibilidad de expansión según la demanda del comercio internacional. Su operación está respaldada por tecnología que incluye grúas STS y RTG eléctricas, sistemas de inspección no intrusiva y plataformas digitales de trazabilidad en tiempo real, con funcionamiento continuo las 24 horas del día.

Según el proyecto, la ubicación del puerto representa ventajas logísticas para el país, al reducir distancias con centros productivos. La terminal se encuentra aproximadamente 350 kilómetros más cerca de Medellín frente a otros puertos del Caribe, lo que podría representar reducciones de hasta 47 % en distancia, además de ahorros logísticos estimados entre 33 % y 58 % para exportadores e importadores.

Impacto en sectores productivos

La operación del puerto beneficiará principalmente a sectores agroindustriales como banano, plátano, aguacate, café, cacao, flores y otros productos perecederos. También facilitará la movilización de carga para el sector automotor, proyectos industriales y empresas de consumo masivo.

La terminal incorpora una cadena de frío especializada y servicios logísticos complementarios como llenado y vaciado de contenedores, cross docking en cuartos fríos, pesaje, embalaje y etiquetado, orientados a mejorar la competitividad de las exportaciones colombianas.

Seguridad y articulación institucional

El puerto fue desarrollado bajo un modelo de seguridad que integra controles de acceso, monitoreo permanente, trazabilidad digital y escáneres de inspección para carga y contenedores.

La operación se realiza en articulación con entidades del Gobierno nacional como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN, la Policía Antinarcóticos, la DIMAR, el INVIMA y el ICA.

Impacto social y económico en la región

El presidente de Puerto Antioquia, Alejandro Costa Posada, aseguró que el proyecto busca generar desarrollo regional.

“No hay forma de que Puerto Antioquia tenga éxito comercial sin que las comunidades también sientan un desarrollo social. Este enfoque demuestra que la unión entre el sector público, la empresa privada y las comunidades puede generar transformación desde el primer día: un puerto diseñado no solo para mover carga, sino para mover progreso”, afirmó.

El proyecto incluye programas de empleo local, formación técnica e inversión social dirigidos a fortalecer el tejido productivo y comunitario del Urabá.

Por su parte, el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, destacó el impacto que tendrá la operación portuaria moderna en el territorio.

“El distrito de Turbo lleva más de 60 años realizando operación portuaria, pero era rudimentaria y obsoleta. Con la entrada en operación de Puerto Antioquia y la llegada de nuevos barcos comerciales con grúas modernas, el futuro de Turbo empieza a cambiar”, señaló.

Nuevo polo logístico del país

Con el inicio de operaciones de Puerto Antioquia, la región de Urabá busca consolidarse como un corredor estratégico para el comercio internacional, apoyado en su ubicación geográfica, conectividad vial y capacidad logística.

El proyecto pretende impulsar el desarrollo económico regional y abrir nuevas oportunidades comerciales para Colombia en los mercados globales desde el Caribe.