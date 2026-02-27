Grupo SURA cerró 2025 con utilidad neta recurrente de 2.3 billones y crecimiento de 39.9%

Medellín, Antioquia

Grupo SURA presentó sus resultados financieros acumulados al cuarto trimestre de 2025, reportando una utilidad neta recurrente de 2.3 billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 39.9% frente al mismo periodo del año anterior.

La compañía alcanzó una rentabilidad sobre patrimonio (ROE ajustado) de 13.7%, consolidando una tendencia creciente en este indicador. Además, la utilidad neta por acción proforma cerró el año en 7.092 pesos, con un crecimiento anual compuesto de 29.7% desde 2021.

El presidente de la organización, Ricardo Jaramillo Mejía, señaló que “cerramos el 2025 con unos resultados financieros sólidos que evidencian expansión de nuestra rentabilidad y que superan las metas de negocio comunicadas al mercado. Los diferentes hitos transformacionales implementados durante el año pasado nos dieron foco como Grupo Financiero y nos permitieron avanzar en la visibilización de valor para nuestros accionistas”.

Valorización en bolsa y propuesta de dividendo

El buen momento financiero también se reflejó en el mercado de capitales. Durante 2025, la acción ordinaria de Grupo SURA se valorizó 78%, mientras que la acción preferencial subió 99%, superando ampliamente el desempeño del índice MSCI COLCAP.

La Junta Directiva aprobó presentar ante la Asamblea Ordinaria de Accionistas una propuesta de dividendo de 2.000 pesos por acción para 2026, lo que implica un incremento de 33.3% frente al periodo anterior. Según la compañía, los dividendos por acción han crecido a una tasa anual compuesta de 27% desde 2021.

Desempeño de las inversiones

Suramericana

Suramericana emitió primas por 19.6 billones de pesos, con un crecimiento de 1.4%, priorizando márgenes sobre volumen. El segmento de Vida registró crecimiento a doble dígito, compensando un entorno más retador en Generales.

La reducción en la siniestralidad permitió que el resultado técnico creciera 9.3%, mientras que la utilidad neta acumulada proforma alcanzó 776 mil millones de pesos, con un incremento de 2.7%.

SURA Asset Management

SURA Asset Management reportó ingresos por comisiones de 4.3 billones de pesos, 11.1% más que en 2024 en tasas de cambio constantes. La utilidad neta llegó a 1.1 billones de pesos, creciendo 28.4% frente a diciembre del año anterior.

Los activos bajo manejo superaron los 817 billones de pesos, con un crecimiento de 17.2%.

Grupo Cibest (matriz de Bancolombia)

Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, registró una utilidad neta acumulada de 3.8 billones de pesos. Al excluir el deterioro por el acuerdo de venta de Banistmo, la cifra asciende a 7.3 billones de pesos, con un crecimiento de 16.1%.

El retorno patrimonial de Cibest alcanzó 17.2% (excluyendo la transacción de Banistmo), impulsado por el desempeño favorable del costo de crédito y la calidad de la cartera.

El vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo SURA, Juan Esteban Toro Valencia, afirmó que “la fortaleza operativa y financiera de nuestras compañías nos permitió cerrar el año con buenos números. Nuestra solidez y las oportunidades del ecosistema financiero en América Latina son las bases sobre las que proyectamos un 2026 en el que seguiremos avanzando en nuestros objetivos de negocio como Grupo Financiero”.

Reconocimientos en sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, Grupo SURA fue incluido por quince años consecutivos en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, obteniendo una calificación de 71/100 en la evaluación 2025.

Asimismo, la compañía se ubicó en la cuarta posición del índice Merco ESG Colombia, mejorando un puesto frente al ranking de 2024.