Sorteo octavos de final de Champions 2026: fecha, hora y cómo verlo EN VIVO en Colombia

Los futbolistas colombianos Luis Suárez, Luis Díaz y Davinson Sánchez. Al frente, balotas del sorteo de la Champions y el trofeo de esa competencia. Fotos: Getty Images.

Este pasado miércoles, 25 de febrero, se definieron los 16 clasificados a la fase de octavos de final de la UEFA Champions League luego de que culminaran los play-offs que, entre otras cosas, dejaron varias sorpresas y equipos inesperados como ganadores.

Los play-offs

Y es que este nuevo formato de la Champions, en donde se creó la fase de liga, ha permitido que los resultados sean más variados y, por ende, otros equipos tengan la posibilidad de llegar a las finales de la competencia de fútbol más importante del mundo a nivel clubes.

Es este caso, en donde para esta edición 2025-26, equipos de talla grande como el Inter de Milán, el Borussia Dortmund y la Juventus, quedaron eliminados en los play offs.

Lea más: ¿Real Madrid Vs. Manchester City en octavos? Repase los posibles enfrentamientos en Champions

Así, conjuntos como el Bodø/Glimt dieron el golpe sobre la mesa avanzando a los octavos.

Durante lo que va de Champions, el equipo noruego se ganó el mote de ‘mata gigantes’, pues derrotó a cuadros como el Atlético de Madrid y el Manchester City, y al Inter lo eliminó en, precisamente, los play-offs, ganando tanto en la ida como en la vuelta.

¿Cuáles son los posibles enfrentamientos de los equipos previo al sorteo?

Ahora, tras esta fase se definirán los enfrentamientos que abrirán el telón de las finales de la UEFA Champions League por medio del sorteo de los octavos.

Aquí cabe aclarar que ya sembrados están los ‘ocho gigantes’, que fueron los equipos que clasificaron directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones y no tuvieron que jugar play offs.

Luego están los 8 equipos restantes que llegaron tras vencer su llave en la fase de eliminatoria.

Es por ellos que así serían los posibles enfrentamientos en los octavos:

Equipo Posible rival (equipos que llegaron de los play-offs) Arsenal (Christian Mosquera) Atalanta o Bayer Leverkusen Barcelona Newcastle United o el París Saint-Germain Bayern Múnich (Luis Díaz) Atalanta o Bayer Leverkusen Chelsea Newcastle United o el París Saint-Germain Liverpool Atlético de Madrid o Galatasaray (Davinson Sánchez) Manchester City Bodø/Glimt o el Real Madrid Sporting de Lisboa (Luis Suárez) Bodø/Glimt o el Real Madrid Tottenham Atlético de Madrid o Galatasaray (Davinson Sánchez)

Los colombianos

En resumen, los colombianos que quedan vivos en la Champions no se podrían enfrentar entre sí mismos.

Luis Díaz, del Bayern Múnich, podría ver acción contra el Atalanta, que eliminó al Borussia Dortmund, o contra el Leverkusen, equipo compatriota en la Bundesliga.

Luis Suárez (Sporting), por su parte, tendría que verse las caras o con la sorpresa de la Champions, el Bodø/Glimt, o con nada mas y nada menos que el Real Madrid, que viene de eliminar al Benfica de Richard Ríos.

En el caso de Davinson Sánchez (Galatasaray), se verá las caras con el Liverpool o con el Tottenham, su exequipo.

Finalmente, el colombo español Christian Mosquera, del Arsenal, se podría enfrentar contra el Atalanta o el Bayer Leverkusen.

¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

Pues bien, el sorteo de los octavos de final será este viernes, 27 de febrero . El evento, como ya es tradición, se realizará en Nyon, Suiza.

Cabe recordar que acá no solamente se hará el sorteo de esta fase, sino también se sorteará el cuadro de los cuartos de final y las semifinales.

Lea también: Champions League HOY: estos son los colombianos clasificados a octavos de final

¿A qué hora será el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

El sorteo de la Champions 2025/26 iniciará a las 6:00 de la mañana.

¿Por dónde ver EN VIVO en Colombia el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26?

Así, desde esa hora y a través de ESPN y Disney + usted podrá ver EN VIVO en Colombia el sorteo de esta fase de la Champions.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: