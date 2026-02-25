¿Real Madrid Vs. Manchester City en octavos? Repase los posibles enfrentamientos en Champions

Este miércoles quedaron definidos los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Liga de Campeones. El viernes, a partir de las 6:00AM, se llevará a cabo el sorteo de la próxima fase del certamen continental.

El soteo se llevará a cabo, como es común, en Nyon, Suiza. En dicha ceremonia no solo se estarán definiendo los duelos de los octavos de final de la competencia, también se sortearán los cruces de cuartos y semifinales.

Clasificados directamente a octavos de final

Una vez terminada la fase regular de la Liga de Campeones, los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final del torneo fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Clasificados desde los Playoffs

Entretanto, desde los Playoffs, los ocho equipos clasificados a octavos de final fueron: Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Galatasaray.

Posibles enfrentamientos

Teniendo en cuenta las posiciones que ocuparon los equipos en la fase regular de la Liga de Campeones, tanto los que clasificaron directamente como los que lo hicieron desde los Playoffs, los posibles cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones ya se encuentran definidos.

Los enfrentamientos que podrían darse y que se decidirán por sorteo, son los siguientes: