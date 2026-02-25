Champions League HOY: estos son los colombianos clasificados a octavos de final. BART STOUTJESDIJK / ANP (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

Esta semana se definieron los últimos equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-26, luego de que se definieras las llaves correspondientes a los play-offs. Así pues, quedaron listos los 16 clubes que continúan compitiendo por la gloria europea.

Es preciso recordar que había varios equipos listos desde hace varias semanas. Son los que ocuparon los primeros ocho puesots en la Fase de Liga. Ellos son:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

FC Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

ASÍ FUE EL INICIO DE LA JORNADA DE PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Posteriormente, se llevaron a cabo los encuentros de la repesca y las sorpresas no se hicieron esperar con los últimos ocho clasificados. Destacó el humilde Bodo noruego despachando al Inter de Milán (vigente subcampeón del certamen) y el Atalanta venciendo en una imperdible serie al Borussia Dortmund.

Así las cosas, los últimos clasificados a octavos de final son los siguientes equipos:

Atlético de Madrid

Newcastle

Bayer Leverkusen

Bodo

Atalanta

PSG

Real Madrid

Galatasaray

REVIVA ACÁ LA ÚLTIMA JORNADA DE LOS PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Resultados de los play-offs vuelta de la Champions League

*Atlético de Madrid 4-1 Brujas (global 7-4)

*Newcastle 3-2 Qarabag (global 9-3)

*Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (global 2-0)

Inter de Milán 1-2 Bodo* (global 2-5)

*Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (global 4-3)

*PSG 2-2 AS Monaco (global 5-4)

*Real Madrid 2-1 Benfica (global 3-1)

Juventus 3-2 Galatasaray* (global 5-7)

Colombianos en los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2025-26 tendrán en competencia a seis colombianos, siendo Arsenal y Galatasaray los de mayor presencia con un total de dos. Ellos son:

Alexéi Rojas Fedorushchenko

Cristhian Mosquera

Luis Díaz

Luis Javier Suárez

Dávinson Sánchez

Yaser Asprilla

