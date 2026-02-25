Champions League HOY: estos son los colombianos clasificados a octavos de final
Se definieron los 16 equipos que continúan en competencia por el título europeo.
Esta semana se definieron los últimos equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025-26, luego de que se definieras las llaves correspondientes a los play-offs. Así pues, quedaron listos los 16 clubes que continúan compitiendo por la gloria europea.
Es preciso recordar que había varios equipos listos desde hace varias semanas. Son los que ocuparon los primeros ocho puesots en la Fase de Liga. Ellos son:
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting de Lisboa
- Manchester City
ASÍ FUE EL INICIO DE LA JORNADA DE PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE
Posteriormente, se llevaron a cabo los encuentros de la repesca y las sorpresas no se hicieron esperar con los últimos ocho clasificados. Destacó el humilde Bodo noruego despachando al Inter de Milán (vigente subcampeón del certamen) y el Atalanta venciendo en una imperdible serie al Borussia Dortmund.
Así las cosas, los últimos clasificados a octavos de final son los siguientes equipos:
- Atlético de Madrid
- Newcastle
- Bayer Leverkusen
- Bodo
- Atalanta
- PSG
- Real Madrid
- Galatasaray
REVIVA ACÁ LA ÚLTIMA JORNADA DE LOS PLAY-OFFS EN LA CHAMPIONS LEAGUE
Resultados de los play-offs vuelta de la Champions League
- *Atlético de Madrid 4-1 Brujas (global 7-4)
- *Newcastle 3-2 Qarabag (global 9-3)
- *Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (global 2-0)
- Inter de Milán 1-2 Bodo* (global 2-5)
- *Atalanta 4-1 Borussia Dortmund (global 4-3)
- *PSG 2-2 AS Monaco (global 5-4)
- *Real Madrid 2-1 Benfica (global 3-1)
- Juventus 3-2 Galatasaray* (global 5-7)
Colombianos en los octavos de final de la Champions League
Los octavos de final de la Champions League 2025-26 tendrán en competencia a seis colombianos, siendo Arsenal y Galatasaray los de mayor presencia con un total de dos. Ellos son:
- Alexéi Rojas Fedorushchenko
- Cristhian Mosquera
- Luis Díaz
- Luis Javier Suárez
- Dávinson Sánchez
- Yaser Asprilla
Le puede interesar: James Rodríguez ya entrena con Minnesota y apunta a su debut en la MLS
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...