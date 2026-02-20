Colombia pisa fuerte en Champions: Díaz y Suárez superan a varias estrellas del continente

El fútbol colombiano vive un momento destacado en el Viejo Continente gracias al rendimiento de Luis Suárez y Luis Díaz, quienes atraviesan una temporada de alto impacto en sus respectivos clubes. Entre ambos acumulan 45 anotaciones, una cifra que los posiciona dentro del grupo de delanteros más efectivos de las ligas más competitivas de Europa.

El atacante del Sporting se ubica entre los primeros puestos del listado general de goleadores del curso, liderando la tabla en su equipo con 26 celebraciones en 35 compromisos, manteniendo un promedio cercano a un gol por partido. Por su parte, el extremo del Bayern también ha sido determinante: registra 19 tantos en 32 apariciones, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del conjunto alemán.

El registro de los colombianos no solo resalta por su volumen, sino por el contexto. Ambos superan en la estadística global a figuras consolidadas del continente como Vinícius Júnior, Lautaro Martínez, Raphinha. Dentro del grupo sudamericano, solo el brasileño Anderson Talisca aparece también en los primeros lugares.

En el caso de Díaz, está a las puertas de alcanzar la barrera de los 20 goles en la temporada, un registro que podría ampliar en la próxima jornada de Bundesliga, en un duelo clave para el Bayern ante un rival que ha mostrado debilidades defensivas.

Con el calendario avanzando y el Mundial cada vez más cercano, el presente de ambos representa una noticia alentadora para la Selección Colombia . Más allá de los números, su regularidad y peso en el juego ofensivo los consolidan como piezas esenciales en el esquema de Néstor Lorenzo, quien confía en su poder goleador para afrontar los grandes desafíos internacionales que se aproximan.

