UEFA suspende a Prestianni por caso de supuesto racismo hacia Vinícius: ¿cuántos partidos se pierde?

¡No cesa la polémica en Europa por cuenta del supuesto caso de racismo de Gianluca Prestianni contra Vinícius!

El jugador del Benfica ha sido suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Champions League ante el Real Madrid tras los supuestos insultos racistas.

La decisión se ha adoptado después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina “para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio” durante el choque disputado en Lisboa el 17 de febrero, y a petición de este, el Comité de Disciplina, “con un informe provisional”, ha decidido suspender provisionalmente al benfiquista para el encuentro de este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu “para el que, de otro modo, sería elegible, por la “presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio”.

No obstante, precisa que “esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa argentina al nivel de Montero en Vélez vs River: “De lo mejor de Argentina”

¿Cuántos partidos se pierde Prestianni?

Por lo pronto, la determinación del Comité de Disciplina le impuso una sola fecha de sanción a Gianluca Prestianni, motivo por el cual será baja del Benfica en el partido ante Real Madrid, válido por la vuelta de los play-offs de la Champions League.

A la espera de que se levante la suspensión o se amplíe, en la Liga Europa 2021 se produjo un precedente similar cuando en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga Europa, disputado el 18 de marzo en Ibrox en el que el Slavia venció por 0-2 al Rangers, el local Glen Kamara acusó al visitante Ondrej Kudela de insultos racistas también con la boca tapada.

Aunque el club de la capital checa y el propio jugador negaron ese insulto y aseguraron que le había dicho “eres un puto tío”, finalmente el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA acordó diez partidos de suspensión a Kúdela y con tres a Kamara por agresión.

Lea también acá: Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20: así quedó Colombia tras empatar con Paraguay