PSG entra en la historia: así quedó el palmarés de la Champions League tras su bicampeonato

La victoria del París Saint-Germain sobre el Arsenal en la final de la UEFA Champions League 2025-26 no solo significó la consagración de un nuevo campeón europeo, sino también un movimiento importante dentro del palmarés histórico de la competición más prestigiosa del fútbol de clubes.

Con este triunfo, el PSG alcanzó su segunda Liga de Campeones y además lo hizo de manera consecutiva, convirtiéndose en bicampeón de Europa tras haber levantado también el trofeo en la temporada anterior. El conjunto francés se une así al grupo de equipos que han conquistado el torneo en dos ocasiones, donde también figuran Chelsea, Porto, Nottingham Forest y Benfica.

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Pese al crecimiento reciente del club parisino, la cima del fútbol europeo sigue estando muy lejos para la mayoría de los equipos. El máximo ganador continúa siendo el Real Madrid, dueño de 15 títulos de Champions League, una cifra que lo mantiene como el rey absoluto del continente. Detrás aparecen el AC Milán con siete conquistas, Liverpool con seis, mientras que Bayern Múnich y Barcelona completan el grupo de perseguidores con cinco trofeos cada uno.

Para el PSG, esta fue apenas la tercera final de Champions League de su historia. Tras caer en su primera definición continental, el club francés ha logrado imponerse en las dos más recientes, consolidando una etapa dorada bajo la dirección de Luis Enrique y posicionándose entre las nuevas potencias del fútbol europeo.

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La otra cara de la moneda fue para el Arsenal. Los ‘Gunners’ volvieron a quedarse a las puertas de la gloria continental y continúan sin poder sumar una Champions League a sus vitrinas. Su antecedente más cercano al título sigue siendo la final de 2006, cuando el recordado equipo de los “Invencibles” cayó ante el Barcelona en París. Dos décadas después, el sueño europeo deberá seguir esperando para el conjunto londinense.

Con el bicampeonato parisino, la lista de campeones históricos suma un nuevo protagonista consolidado. El PSG ya no es solamente un aspirante habitual al título: ahora forma parte del selecto grupo de clubes que han logrado conquistar Europa en más de una ocasión.