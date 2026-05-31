Giro de Italia Etapa 21: Roma corona un histórico título de Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard, virtual campeón del Giro de Italia 2026. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este domingo concluirá la edición la 109 del Giro de Italia, una fracción de 131 kilómetros que estará recorriendo Roma, con un sprint intermedio y un punto del kilómetro Red Bull.

El tradicional paseo de la etapa 21 de la competencia se llevará a cabo este domingo en la capital italiana. El danés Jonas Vingegaard se exhibirá con la Maglia Rosa, un título histórico que lo dejará para siempre en la historia del ciclismo.

El Club de las Tres Grandes Vueltas

Vingegaard, actualmente con una diferencia de 5′22″ sobre el austriaco Felix Gall, su principal perseguidor en la clasificación general, es el virtual campeón del Giro de Italia, la única grande vuelta que le faltaba en su palmarés.

De esta manera, Jonas Vingegaard se convertirá en el octavo ciclista de la historia en ganar las tres grandes vueltas del ciclismo. El exclusivo club lo integraban hasta ahora:

Jacques Anquetil (Francia)

(Francia) Eddy Merckx (Bélgica)

(Bélgica) Felice Gimondi (Italia)

(Italia) Bernard Hinault (Francia)

(Francia) Alberto Contador (España)

(España) Vincenzo Nibali (Italia)

(Italia) Chris Froome (Reino Unido

Egan Bernal, en el Top 10 del Giro

Egan Bernal, quien cumplió una destacada actuación en la etapa 20 del Giro, trabajando con el neerlandés Thymen Arensman, terminará el Giro de Italia en la décima posición de la clasificación general de la carrera, a 12′54″ de Vingegaard.