Champions League HOY: siga EN VIVO los partidos de la jornada, resultados y clasificados

Segunda jornada de la Champions League de los play offs de vuelta del certamen más importante de Europa a nivel de clubes. En la jornada del día de ayer (24 de febrero) se conocieron los primeros cuatro clasificados para jugar los octavos de final; Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen y Bodo.

Los equipos que ya avanzaron de ronda, lo hicieron con contundecia sobre sus rivales, pero el equipo que dio el golpe sobre la mesa fue el Bodo tras vencer al Inter de Milan en el marcador global (5-2).

Le puede interesar: Champions League play-offs vuelta: partidos de la jornada, resultados y clasificados

Hoy se dara inicio a la segunda fecha de los play-offs vuelta en donde hay partidos que se llevaran más el foco del espectaculo que otros.

Cronograma de los partidos

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Hora: 12:45 p.m. (Hora Colombia)

Marcador global: Atalanta 0-2 Dortmund

Juventus vs. Galatasaray

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia

Marcador global: Juventus 2-5 Galatasaray

Paris Saint Germain vs. Monaco

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia

Marcador global: PSG 3-2 Monaco

Real Madrid vs. Benfica

Hora: 3:00 p.m. (Hora Colombia

Marcador global: Real Madrid 1-0 Benfica

Así vienen los equipos

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Luego de obtener una victoria el equipo Aleman en su casa (2-0) en la ida, el Borussia Dortmund busca asegurar su lugar en los octavos de final de la Champions League cuando visite al Atalanta contra el que nunca ha perdido.

La historia juega en contra del Atalanta, ya que ha sido eliminado en sus últimas cuatro eliminatorias europeas tras perder el primer partido. Además, ningún equipo ha remontado una desventaja de dos o más goles para avanzar en una eliminatoria de la Champions desde la temporada 2018-2019.

Juventus vs. Galatasaray

El club turco tiene prácticamente tiene asegurado su pase a los octavos de final de la Champions League, tras vencer a la Juventus por 5-2 en la ida de este play-off, aunque su pobre historial como visitante en Italia debería servir para mantener la cautela.

La Juventus necesita prácticamente un milagro para evitar caer en esta fase por segunda temporada consecutiva. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales no invitan a pensar que la Juventus vaya a hacer historia en esta edición de la Champions.

Paris Saint Germain vs. Monaco

El club Parisino se impuso 3-2 como visitante en la ida, los vigentes campeones de la Champions, una contundente victoria les permitió remontar con relativa facilidad y regresar a la capital con ventaja para este segundo encuentro. Los parisinos reforzaron su buen momento con un 3-0 ante Metz el sábado, resultado que les devolvió al liderato de la Ligue 1.

La derrota de Mónaco en la ida puso fin a una racha de 39 partidos ganando en competiciones europeas importantes tras ponerse con dos o más goles de ventaja. Sin embargo, el propio Mónaco logró remontar un 2-0 el fin de semana al vencer 3-2 a Lens, lo que favoreció al PSG en la lucha por el título de la Ligue 1.

Real Madrid vs. Benfica

Es una ventaja mínima, pero los Merengues suelen gestionar bien estas situaciones: han avanzado en 22 de sus últimas 23 eliminatorias de la Champions en las que han ganado el primer partido. Además, atraviesan un gran momento en casa, con seis victorias consecutivas en partidos oficiales en el Bernabéu y seis triunfos en sus últimos ocho encuentros de Champions como local (2 derrotas).

Benfica sabe cómo ganarle al Real Madrid, como demostró con un espectacular 4-2 en la última jornada de la fase de grupos, pero la historia no está de su lado. Las “Águilas” han quedado eliminadas de Europa en siete de las últimas ocho ocasiones en las que han perdido la ida de una eliminatoria en casa.

Repase acá la jornada de play-offs en la Champions League