Dávinson Sánchez, destacado en el equipo de la semana de la Champions League

Davinson Sánchez tuvo una destacada actuación en la UEFA Champions League frente a la Juventus, en un compromiso determinante para avanzar de ronda en el torneo de clubes más importante de Europa. Su equipo logró imponerse en el partido de ida y dio un paso importante hacia la clasificación.

Dávinson fue protagonista al minuto 60, cuando marcó el gol que puso el 3-2 para ampliar la ventaja en el marcador. El tanto llegó después de que su compañero Noa Lang igualara el compromiso 2-2 al minuto 49′ del segundo tiempo, en un duelo intenso y cargado de emociones. Los encargados de anotar en el compromiso fueron; Gabriel Sara 15′, Noa Lang 49′ 75′, Davinson Sánchez 60′, Sacha Boey 86′. y por parte de la Juventus el encargado de marcar doblete fue; Teun Koopmeiners al 16’y al minuto 32′.

El defensa colombiano atraviesa una temporada sólida con el Galatasaray. En la actual campaña ha disputado 33 partidos en todas las competiciones, con un saldo de dos goles, siete tarjetas amarillas y una expulsión. Desde su llegada al club turco acumula 111 encuentros, 10 anotaciones, cuatro asistencias, 23 amonestaciones y una tarjeta roja, cifras que reflejan regularidad y peso defensivo.

Su rendimiento ante la Juventus fue respaldado por las estadísticas: obtuvo una calificación de 7.0 tras registrar ocho contribuciones defensivas. Ganó la única entrada que intentó, realizó tres despejes, bloqueó un remate y sumó cuatro recuperaciones. En los duelos individuales ganó uno de dos en el suelo y se impuso en los dos enfrentamientos aéreos que disputó.

El otro jugador que acompaña a Davinson Sanchez del Galatasaray en el mejor equipo de la semana es el volante Gabriel Sara.

¿Cuándo vuelve a jugar el Galatasaray?

El Galatasaray volverá a la acción este sábado 21 de febrero, cuando visite al Konyaspor a las 12:00 p. m. (hora Colombia), por la Superliga de Turquía.