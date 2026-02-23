Partidos de Champions League: agenda de la semana con los play-offs vuelta
Se definen los últimos clasificados a octavos de final del certamen europeo.
¡Jornada imperdible en la Champions League! Esta semana se disputan los partidos de vuelta de los play-offs, encuentros que definirán a los últimos clasificados de cara a los octavos de final.
En la lista de encuentros destaca la presencia de cinco futbolistas colombianos: Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica), Juan Cabal (Juventus) y Camilo Durán (Qarabag).
Claro está que al menos uno de ellos quedará por fuera de la fiesta, teniendo en cuenta que Juventus y Galatasaray se enfrentan mano a mano, serie que por lo pronto va 5-2 en favor de los turcos.
Play-offs vuelta de la Champions League
- Martes 24 de febrero
Atlético de Madrid (3) vs (3) Brujas / 12:45 PM
Newcastle (6) vs (1) Qarabag (Camilo Durán) / 3 PM
Bayer Leverkusen (2) vs (0) Olympiacos / 3 PM
Inter de Milán (1) vs (3) Bodo / 3 PM
- Miércoles 25 de febrero
Atalanta (0) vs (2) Borussia Dortmund / 12:45 PM
(Juan Cabal) Juventus (2) vs (5) Galatasaray (Dávinson Sánches y Yaser Asprilla) / 3 PM
PSG (3) vs (2) AS Monaco / 3 PM
Real Madrid (1) vs (0) Benfica (Richard Ríos) / 3 PM
¿Qué equipos se encuentran clasificados a octavos de final de la Champions League?
Los equipos que terminaron entre la primera y octava posición de la Fase de Liga se clasificaron directamente a los octavos de final de la Champions League. Ellos son:
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- FC Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...