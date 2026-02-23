Partidos de Champions League: agenda de la semana con los play-offs vuelta / GEtty Images

¡Jornada imperdible en la Champions League! Esta semana se disputan los partidos de vuelta de los play-offs, encuentros que definirán a los últimos clasificados de cara a los octavos de final.

En la lista de encuentros destaca la presencia de cinco futbolistas colombianos: Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica), Juan Cabal (Juventus) y Camilo Durán (Qarabag).

Claro está que al menos uno de ellos quedará por fuera de la fiesta, teniendo en cuenta que Juventus y Galatasaray se enfrentan mano a mano, serie que por lo pronto va 5-2 en favor de los turcos.

Play-offs vuelta de la Champions League

Martes 24 de febrero

Atlético de Madrid (3) vs (3) Brujas / 12:45 PM

Newcastle (6) vs (1) Qarabag (Camilo Durán) / 3 PM

Bayer Leverkusen (2) vs (0) Olympiacos / 3 PM

Inter de Milán (1) vs (3) Bodo / 3 PM

Miércoles 25 de febrero

Atalanta (0) vs (2) Borussia Dortmund / 12:45 PM

(Juan Cabal) Juventus (2) vs (5) Galatasaray (Dávinson Sánches y Yaser Asprilla) / 3 PM

PSG (3) vs (2) AS Monaco / 3 PM

Real Madrid (1) vs (0) Benfica (Richard Ríos) / 3 PM

¿Qué equipos se encuentran clasificados a octavos de final de la Champions League?

Los equipos que terminaron entre la primera y octava posición de la Fase de Liga se clasificaron directamente a los octavos de final de la Champions League. Ellos son:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

FC Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

