Hugo Rodallega arremete contra Haydar y sus declaraciones: “Es una forma de burlarse del arbitraje”

No cesan las polémicas en torno al partido que protagonizaron Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio El Campín, válido por la quinta fecha del campeonato colombiano.

Aunque la victoria fue para el cuadro verde con marcador de 1-2, gracias al doblete de Alfredo Morelos, la discusión lllegó por cuenta de la acción de gol anulada a Omar Fernández, debido a una dudosa infracción de Hugo Rodallega.

Y es que el capitán de Santa Fe disputó un balón aéreo dentro del área con el central César Haydar. Rodallega le metió el cuerpo por la espalda al defensor y este, al sentir el contacto, se dejó caer. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro Diego Ulloa sancionó infracción del atacante.

La polémica no se quedó en el campo. Durante la conferencia de prensa de Atlético Nacional, el mismo Haydar confesó haber sido “más vivo” que su contrincante y por eso ganó la infracción a favor: “El fútbol es de contacto. Pienso que fui más vivo. Era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no. Me quedo con que sí fue falta... Vi que se va a crear una polémica por eso, pero al final fue falta”.

Hugo Rodallega arremete contra Haydar y sus declaraciones

La tensión prosiguió en zona mixta, en donde le pidieron a Hugo Rodallega su opinión respecto a las declaraciones de César Haydar. El capitán, visiblemente molesto, señaló que dichas palabras eran “una forma de burlarse del arbitraje” y se mantuvo en que no había infracción.

“Es la interpretación de él, la opinión de él. Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje. Si yo hablo lo que siento en este momento, quizás me meto en un problema, pero las imágenes son claras. Todo el fútbol lo vio. Es una falta que no existe, ni siquiera saqué el brazo para empujarlo, simplemente puse el cuerpo. Es algo normal que en el fútbol eso no lo pitan”, puntualizó.

Y le dejó una inquietud a Diego Ulloa por el trabajo realizado en la capital del país: “El árbitro a mí me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes siempre se hala de dar continuidad, de que no todo contacto es falta, pero después no lo ponen en práctica. Así es difícil”.

