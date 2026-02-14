Hugo Rodallega: “Quería pedirle perdón a mi viejo, porque siempre amó al América”

Hugo Rodallega disputa un balón en el clásico ante el América / Colprensa.

Hugo Rodallega, quien ha reconocido públicamente ser hincha del América de Cali, reveló, tras el clásico de rojos en el Pascual Guerrero, cuál era la celebración especial que tenía preparada en caso de convertir este viernes. Finalmente, el equipo vallecaucano se terminó imponiendo 1-0 a Santa Fe.

En la zona mixta posterior al encuentro, Rodallega le comentó a los medios de comunicación que quería rendirle un pequeño homenaje a su padre, fiel hincha del equipo Escarlata. De igual manera, él reconoció una vez más su afecto al equipo.

Sobre la celebración que tenía preparada, manifestó: “Simplemente era pedirle perdón a mi viejo, porque mi viejo siempre amó a este equipo en vida, amó al América de Cali. Era simplemente pedirle perdón a él y quizás hacer un gesto que lo tengo ahí guardado, pero no es una sorpresa”.

Por otro lado, el delantero de 40 años volvió a ser interrogado por la posibilidad de jugar en el América, algo que no descartó del todo, más allá de su compromiso con Santa Fe.

“Nunca va a cambiar de que yo siga siendo hincha. Eso de cerrar o abrir puertas nunca lo he hecho, simplemente me debo al fútbol y por supuesto respeto y defiendo la camiseta de Santa Fe. Ya veremos qué pasa en el futuro”, comentó al respecto.