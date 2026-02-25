🔴 Santa Fe vs Nacional EN VIVO: siga la transmisión GRATIS del partido de Liga Colombiana / Colprensa

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se ponen al día en la Liga Colombiana 2026-I. A partir de las 7 de la noche, se disputará el compromiso válido por la quinta fecha, mismo que tuvo que aplazarse por las malas condiciones del terreno en el Estadio El Campín.

Le puede interesar: ¿Falcao va al Mundial con Colombia? Néstor Lorenzo aclaró rumores sobre supuesta promesa al ‘Tigre’

El cuadro cardenal llega a este duelo con tres novedades en su convocatoria: el defensor central Juan Sebastián Quintero, el mediocampista Kilian Toscano y el lateral Juan Angulo. Con estos cambios, el entrenador Pablo Repetto espera una victoria que lo haga llegar a 13 puntos, balance que le permitiría entrar al grupo de los ocho.

Entretanto, el elenco verdolaga sigue sin poder contar con William Tesillo en la zaga central. Adicionalmente, el triunfo en la capital del país le permitiría a los de Diego Arias ubicarse en la segunda casilla del campeonato con 15 unidades.

Lea también acá: James Rodríguez ya entrena con Minnesota y apunta a su debut en la MLS

Siga EN VIVO la transmisión del partido Santa Fe vs. Nacional

Siga acá el minuto a minuto del partido Santa Fe vs. Nacional