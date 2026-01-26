DT de Portugal recordó a Rodallega: “Es un artista, levantó el nombre del fútbol colombiano”

Roberto Martínez y Hugo Rodallega compartieron una etapa determinante en la Premier League con el Wigan Athletic. El delantero colombiano llegó al club inglés el 26 de enero de 2009, tras un fichaje de 4,5 millones de libras, y fue dirigido por Martínez desde la temporada 2009-10, año en el que el español asumió como entrenador.

En ese período, Rodallega disputó tres temporadas completas bajo su mando, marcó 24 goles y dio 17 asistencias en la Premier League, fue el máximo goleador del club en la competición y anotó su primer gol de la campaña 2009-10 ante Aston Villa, en el debut oficial de Martínez como técnico del Wigan en la liga inglesa.

En diálogo con Caracol Radio, el hoy seleccionador de Portugal evocó con emoción su relación profesional con Rodallega y los recuerdos que dejó su paso por Inglaterra. “Si lo viera en estos momentos, sería acordarse de todos los momentos que pasamos juntos, que fueron muy buenos, muy intensos, de una competitividad increíble”, expresó Martínez, dejando claro el impacto que tuvo el colombiano en su carrera como entrenador.

El técnico recordó especialmente el primer gol de Rodallega bajo su dirección, en el debut de la temporada 2009-10 ante Aston Villa, un partido que también marcó el estreno de Martínez como entrenador del Wigan en la Premier League. “Ese gol es para verlo repetido. Fue ahí cuando me di cuenta de que tenía que encontrar la mejor manera de utilizar el talento de Hugo”, señaló. Para Martínez, Rodallega era un futbolista diferente: “Un jugador con un toque mágico, con decisión frente a la portería y una carrera que podía marcar la diferencia”.

Más allá de lo táctico, Martínez resaltó el compromiso y la mentalidad del colombiano. “Era un jugador súper competitivo, súper comprometido con el grupo, que marcó una era y ayudó muchísimo al Wigan Athletic”, afirmó, recordando que dirigirlo fue uno de los retos tácticos más interesantes de su etapa en Inglaterra.

El entrenador portugués también reaccionó a las palabras que Rodallega tuvo hacia él recientemente en Colombia, donde fue reconocido como el mejor jugador del 2025. “Me emociona poder oír esas palabras. Es un sentimiento totalmente mutuo y algo que valoro muchísimo”, confesó Martínez, quien destacó que el colombiano “levantó el nombre del fútbol colombiano y lo puso en lo más alto dentro de la percepción de la Premier League”.

Martínez fue aún más allá y vinculó la figura de Rodallega con la identidad del fútbol colombiano: “Para mí, la selección y el fútbol colombianos representan todo aquello que me enseñó Hugo Rodallega. Fue un jugador estelar en la Premier League y demuestra el ADN del fútbol colombiano”.

Años después de aquella etapa en Wigan, el recuerdo sigue intacto. Para Roberto Martínez, Hugo Rodallega no solo fue un goleador clave, sino un futbolista que dejó huella dentro y fuera del campo, y que aún hoy sigue representando una referencia del talento colombiano en el fútbol internacional.