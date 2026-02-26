Tabla de posiciones de la Liga colombiana 2026-I: Así quedó tras triunfo de Nacional sobre Santa Fe

Atlético Nacional derrotó 1-2 a Independiente Santa Fe en juego pendiente por la fecha 5 del fútbol colombiano. El equipo antioqueño remontó tras haberse ido en desventaja en la primera parte, tras una actuación polémica del árbitro Diego Ulloa.

Omar Fernández Frasica abrio el marcador a los 9 minutos del partido, luego de una asistencia de Edwin Mosquera. El gol envalentonó al cuadro de casa, que dispuso de otra ocasión de peligro por intermedio de Hugo Rodallega.

La remontada se dio en el segundo tiempo, en dos acciones discutidas por el equipo de casa. Ulloa sancionó un penalti de Daniel Torres sobre Milton Casco, el cual cambió por gol Alfredo Morelos a los 63 minutos.

Al minuto 70, Morelos recibió un pase en profundidad, siendo habilitado por Luis Ángel Palacios para definir con categoría ante la salida de Andrés Mosquera Marmolejo, dándole vuelta al marcador.

La gran polémica se presentó en el cierre del partido, tras un gol de Frasica en un mal despeje de la defensa Verdolaga; sin embargo, el árbitro Diego Ulloa terminó sancionando una falta en ataque, por un contacto de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Tabla de posiciones de la Liga colombiana